Как избежать старения тела? 3 причины, почему силовые тренировки — это ключ к активному долголетию

Силовые тренировки восстанавливают мышечную массу и укрепляют кости — мнение тренера

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Силовые тренировки — это не только путь к красивому телу, но и к лучшему здоровью, повышению качества жизни и активному долголетию. Однако многие женщины по-прежнему опасаются силовых упражнений, полагая, что они приведут к мужеподобной фигуре или, хуже того, повредят позвоночник и суставы. На самом деле, работа с отягощениями — это ключ к решению множества проблем, которые сопровождают женский организм после 30 лет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Силовая тренировка

Почему силовые тренировки важны для женщин после 30

Саркопения — потеря мышечной массы

После 30 лет женщины теряют 3-5% мышечной массы каждые 10 лет, а после 50 — до 1% в год. Это ведет к замедлению метаболизма, ухудшению осанки и увеличению болей в спине, а также повышает риск травм. Силовые тренировки помогают замедлить этот процесс, восстанавливая мышечную массу и улучшая общий тонус тела.

Остеопороз и хрупкость костей

После 35 лет плотность костей начинает снижаться, особенно после менопаузы. Это увеличивает риск переломов и остеопороза — заболевания, при котором кости становятся ломкими. Однако силовые тренировки могут повысить минеральную плотность костей на 1-3% в год, что значительно снижает риск переломов и укрепляет костную систему.

Гормональные изменения

С возрастом уровень эстрогена у женщин снижается, что может привести к накоплению жира, особенно в области живота, а также вызвать усталость и перепады настроения. Силовые тренировки стимулируют выработку гормонов, таких как соматотропин и тестостерон, которые помогают уменьшить жировые отложения, улучшить настроение и повысить уровень энергии.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

