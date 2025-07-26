Как выбрать стиль йоги и не ошибиться? Узнайте, какой стиль подходит именно вам, чтобы не потерять мотивацию

Йога для начинающих: определитесь с целью и выберите стиль — рекомендации тренеров

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы хотите начать заниматься йогой, вот несколько полезных советов, которые помогут вам сделать первые шаги в этой практике.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается йогой

Определите свою цель

Йога — это не просто физическая активность, но и путь к гармонии. У каждого свой мотив: кто-то хочет улучшить здоровье, другие стремятся повысить уровень энергии или справиться со стрессом. Подумайте, что именно вы хотите получить от занятий.

Мотивация — это важно

Чтобы йога принесла радость, а не превратилась в скучную обязанность, важно поддерживать мотивацию. Найдите личный стимул для регулярных занятий, и вы будете с нетерпением ждать каждой практики.

Выбор стиля йоги

Каждый стиль йоги имеет свою специфику. Определитесь, нравится ли вам динамичные практики или более спокойные и расслабляющие. Например, для активных людей подойдут такие стили, как виньяса, а для тех, кто хочет расслабиться — хатха или йога для расслабления.

Избавьтесь от стеснения

Йога подходит всем, независимо от уровня гибкости или физической подготовки. Уберите все стеснения и не сравнивайте себя с другими. Главное — получать удовольствие от каждого занятия.

Отнеситесь к йоге серьёзно

Йога — это не просто набор упражнений, а образ жизни. Создайте комфортную атмосферу для занятий и наслаждайтесь каждым маленьким успехом. Так вы почувствуете, как йога изменяет вашу жизнь.

Уточнения

Хатха-йога — направление йоги, сформированное согласно легенде в X-XI веке Матсьендранатхом и, в большей степени, его учеником Горакшанатхом.

