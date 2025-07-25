Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Губерниев о мечте увидеть Пугачёву в России: она не иноагент, верю в концерт
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому
США обвиняют Китай в усилении нефтяных связей с Россией и Ираном

Скандальный инцидент с фанатами "Александрии": как одна фраза может повлиять на будущее футбольного клуба

Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
1:08
Спорт

Во время матча футбольной Лиги конференций между белградским "Партизаном" и украинской "Александрией" произошёл инцидент, который быстро привлек внимание зрителей и СМИ. Как сообщает EADaily, Фанаты "Александрии" на трибуне начали хором выкрикивать фразу "Убей серба". Этот момент был зафиксирован в прямой трансляции встречи, что вызвало бурную реакцию в спортивных кругах.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Спортивные обозреватели, отмечая серьёзность ситуации, удивляются, что скандал может закончиться лишь небольшим штрафом. В настоящее время проводится разбирательство по данному инциденту, однако окончательные выводы ещё не сделаны.

Мнение экспертов

Независимо от масштаба инцидента, реакция на такой проявленный неуважительный настрой со стороны фанатов должна быть немедленной. Призывы к насилию, особенно в контексте спортивных событий, могут подорвать моральный дух и безопасность на стадионах. Пока лишь идёт разбирательство, но не исключено, что в случае подтверждения обвинений, последствия могут быть более жесткими.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football) — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому
США обвиняют Китай в усилении нефтяных связей с Россией и Ираном
Сергей Безруков устроил семье незабываемый досуг на природе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.