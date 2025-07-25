Скандальный инцидент с фанатами "Александрии": как одна фраза может повлиять на будущее футбольного клуба

Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во время матча футбольной Лиги конференций между белградским "Партизаном" и украинской "Александрией" произошёл инцидент, который быстро привлек внимание зрителей и СМИ. Как сообщает EADaily, Фанаты "Александрии" на трибуне начали хором выкрикивать фразу "Убей серба". Этот момент был зафиксирован в прямой трансляции встречи, что вызвало бурную реакцию в спортивных кругах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Спортивные обозреватели, отмечая серьёзность ситуации, удивляются, что скандал может закончиться лишь небольшим штрафом. В настоящее время проводится разбирательство по данному инциденту, однако окончательные выводы ещё не сделаны.

Мнение экспертов

Независимо от масштаба инцидента, реакция на такой проявленный неуважительный настрой со стороны фанатов должна быть немедленной. Призывы к насилию, особенно в контексте спортивных событий, могут подорвать моральный дух и безопасность на стадионах. Пока лишь идёт разбирательство, но не исключено, что в случае подтверждения обвинений, последствия могут быть более жесткими.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football) — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

