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5 простых упражнений для тех, кто не может встать с кресла — сделайте это ради своего здоровья

Влияние сидячего образа жизни на здоровье: риски для сердечно-сосудистой системы
3:44
Спорт

Сидячий образ жизни оказывает на организм пагубное влияние, особенно для тех, кто долго находится в одном положении за компьютером. От этого страдают не только мышцы, но и внутренние органы, увеличивается риск многих заболеваний.

боль в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
боль в спине

Наиболее заметные последствия – болевая нагрузка на спину и шею, зажимы в теле, а также ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы. Для того чтобы предотвратить негативные последствия, важно регулярно делать разминку. Она поможет улучшить кровообращение и снизить напряжение.

Главные риски малоподвижного образа жизни

Малоподвижный образ жизни связан с увеличением риска развития серьезных заболеваний и преждевременной смерти. Одна из главных угроз — проблемы с сердечно-сосудистой системой. Отсутствие физической активности нарушает кровообращение и повышает артериальное давление, что может привести к гипертонии и ишемической болезни сердца.

Не менее опасен и риск развития диабета второго типа, ожирения, а также рака. Это не все: такие последствия, как депрессия, нарушения сна и тревожность, также нередко становятся следствием сидячего образа жизни.

Упражнения для избавления от зажимов

Чтобы уменьшить напряжение в спине и шее, нужно выполнять несколько простых упражнений, которые активируют кровообращение и расслабляют мышцы:

  1. Глубокие приседания

    • Ноги на ширине плеч.

    • Не отрывая ступней от пола, делайте глубокий присед, наклоняя корпус немного вперед.

    • Таз отводите назад, спину держите прямой.

    • Выполняйте 3-4 подхода по 10-20 повторений.

  2. Повороты корпуса

    • Стоя на ногах на ширине плеч, заведите руки за голову.

    • Повернитесь в правую сторону всем туловищем, затем вернитесь в исходное положение.

    • Повторите движение в левую сторону.

    • Сделайте по 8 поворотов в каждую сторону.

  3. Разгибание ноги

    • Сидя на полу, вытяните одну ногу вперед, а другую согните.

    • Обхватите руками вытянутую ногу и поднимите ее, стараясь не сгибать колено.

    • Повторите упражнение по 15 раз на каждую ногу.

  4. Наклоны

    • Встаньте прямо, скрестив ноги.

    • Вытяните руки вперед, медленно наклоните корпус, задержитесь в этом положении на несколько секунд.

    • Вернитесь в исходное положение.

  5. Приседания

    • Стоя, расположите стопы параллельно друг другу.

    • Выпрямите спину, не сгибая ее во время выполнения.

    • Сделайте приседание, стараясь держать бедра параллельно полу.

    • Задержитесь в приседе столько, сколько сможете.

  6. Круговые движения тазом

    • Стоя, расположив руки на поясе, сделайте круговые движения тазом с максимальной амплитудой.

    • Повторите 3 подхода по 15 раз в каждую сторону.

  7. Планка

    • Примите упор лежа, расположив ладони прямо под плечевыми суставами.

    • Напрягите ягодичные мышцы и пресс.

    • Убедитесь, что в пояснице нет прогиба, и задержитесь в таком положении на 60 секунд.

Разминка в конце рабочего дня: выводы

Малоподвижный образ жизни является одной из главных причин преждевременной смерти и ухудшения качества жизни. Чтобы снизить риски, важно делать перерывы на движение и регулярно заниматься физической активностью.

Частые перерывы и уменьшение времени сидячей работы могут значительно улучшить здоровье. Упражнения помогут снять напряжение, повысить гибкость и улучшить самочувствие.

Уточнения

Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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