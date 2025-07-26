5 простых упражнений для тех, кто не может встать с кресла — сделайте это ради своего здоровья

Влияние сидячего образа жизни на здоровье: риски для сердечно-сосудистой системы

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Сидячий образ жизни оказывает на организм пагубное влияние, особенно для тех, кто долго находится в одном положении за компьютером. От этого страдают не только мышцы, но и внутренние органы, увеличивается риск многих заболеваний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) боль в спине

Наиболее заметные последствия – болевая нагрузка на спину и шею, зажимы в теле, а также ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы. Для того чтобы предотвратить негативные последствия, важно регулярно делать разминку. Она поможет улучшить кровообращение и снизить напряжение.

Главные риски малоподвижного образа жизни

Малоподвижный образ жизни связан с увеличением риска развития серьезных заболеваний и преждевременной смерти. Одна из главных угроз — проблемы с сердечно-сосудистой системой. Отсутствие физической активности нарушает кровообращение и повышает артериальное давление, что может привести к гипертонии и ишемической болезни сердца.

Не менее опасен и риск развития диабета второго типа, ожирения, а также рака. Это не все: такие последствия, как депрессия, нарушения сна и тревожность, также нередко становятся следствием сидячего образа жизни.

Упражнения для избавления от зажимов

Чтобы уменьшить напряжение в спине и шее, нужно выполнять несколько простых упражнений, которые активируют кровообращение и расслабляют мышцы:

Глубокие приседания Ноги на ширине плеч.

Не отрывая ступней от пола, делайте глубокий присед, наклоняя корпус немного вперед.

Таз отводите назад, спину держите прямой.

Выполняйте 3-4 подхода по 10-20 повторений. Повороты корпуса Стоя на ногах на ширине плеч, заведите руки за голову.

Повернитесь в правую сторону всем туловищем, затем вернитесь в исходное положение.

Повторите движение в левую сторону.

Сделайте по 8 поворотов в каждую сторону. Разгибание ноги Сидя на полу, вытяните одну ногу вперед, а другую согните.

Обхватите руками вытянутую ногу и поднимите ее, стараясь не сгибать колено.

Повторите упражнение по 15 раз на каждую ногу. Наклоны Встаньте прямо, скрестив ноги.

Вытяните руки вперед, медленно наклоните корпус, задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Вернитесь в исходное положение. Приседания Стоя, расположите стопы параллельно друг другу.

Выпрямите спину, не сгибая ее во время выполнения.

Сделайте приседание, стараясь держать бедра параллельно полу.

Задержитесь в приседе столько, сколько сможете. Круговые движения тазом Стоя, расположив руки на поясе, сделайте круговые движения тазом с максимальной амплитудой.

Повторите 3 подхода по 15 раз в каждую сторону. Планка Примите упор лежа, расположив ладони прямо под плечевыми суставами.

Напрягите ягодичные мышцы и пресс.

Убедитесь, что в пояснице нет прогиба, и задержитесь в таком положении на 60 секунд.

Разминка в конце рабочего дня: выводы

Малоподвижный образ жизни является одной из главных причин преждевременной смерти и ухудшения качества жизни. Чтобы снизить риски, важно делать перерывы на движение и регулярно заниматься физической активностью.

Частые перерывы и уменьшение времени сидячей работы могут значительно улучшить здоровье. Упражнения помогут снять напряжение, повысить гибкость и улучшить самочувствие.

Уточнения

Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

