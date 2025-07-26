5 простых упражнений для тех, кто не может встать с кресла — сделайте это ради своего здоровья

Сидячий образ жизни оказывает на организм пагубное влияние, особенно для тех, кто долго находится в одном положении за компьютером. От этого страдают не только мышцы, но и внутренние органы, увеличивается риск многих заболеваний.
Наиболее заметные последствия – болевая нагрузка на спину и шею, зажимы в теле, а также ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы. Для того чтобы предотвратить негативные последствия, важно регулярно делать разминку. Она поможет улучшить кровообращение и снизить напряжение.
Малоподвижный образ жизни связан с увеличением риска развития серьезных заболеваний и преждевременной смерти. Одна из главных угроз — проблемы с сердечно-сосудистой системой. Отсутствие физической активности нарушает кровообращение и повышает артериальное давление, что может привести к гипертонии и ишемической болезни сердца.
Не менее опасен и риск развития диабета второго типа, ожирения, а также рака. Это не все: такие последствия, как депрессия, нарушения сна и тревожность, также нередко становятся следствием сидячего образа жизни.
Чтобы уменьшить напряжение в спине и шее, нужно выполнять несколько простых упражнений, которые активируют кровообращение и расслабляют мышцы:
Глубокие приседания
Ноги на ширине плеч.
Не отрывая ступней от пола, делайте глубокий присед, наклоняя корпус немного вперед.
Таз отводите назад, спину держите прямой.
Выполняйте 3-4 подхода по 10-20 повторений.
Повороты корпуса
Стоя на ногах на ширине плеч, заведите руки за голову.
Повернитесь в правую сторону всем туловищем, затем вернитесь в исходное положение.
Повторите движение в левую сторону.
Сделайте по 8 поворотов в каждую сторону.
Разгибание ноги
Сидя на полу, вытяните одну ногу вперед, а другую согните.
Обхватите руками вытянутую ногу и поднимите ее, стараясь не сгибать колено.
Повторите упражнение по 15 раз на каждую ногу.
Наклоны
Встаньте прямо, скрестив ноги.
Вытяните руки вперед, медленно наклоните корпус, задержитесь в этом положении на несколько секунд.
Вернитесь в исходное положение.
Приседания
Стоя, расположите стопы параллельно друг другу.
Выпрямите спину, не сгибая ее во время выполнения.
Сделайте приседание, стараясь держать бедра параллельно полу.
Задержитесь в приседе столько, сколько сможете.
Круговые движения тазом
Стоя, расположив руки на поясе, сделайте круговые движения тазом с максимальной амплитудой.
Повторите 3 подхода по 15 раз в каждую сторону.
Планка
Примите упор лежа, расположив ладони прямо под плечевыми суставами.
Напрягите ягодичные мышцы и пресс.
Убедитесь, что в пояснице нет прогиба, и задержитесь в таком положении на 60 секунд.
Малоподвижный образ жизни является одной из главных причин преждевременной смерти и ухудшения качества жизни. Чтобы снизить риски, важно делать перерывы на движение и регулярно заниматься физической активностью.
Частые перерывы и уменьшение времени сидячей работы могут значительно улучшить здоровье. Упражнения помогут снять напряжение, повысить гибкость и улучшить самочувствие.
Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
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