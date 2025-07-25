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20 тысяч за крики: Спартак поплатился за поведение болельщиков в матче с Динамо

Спартак наказан КДК РФС: штрафы за поведение фанатов и тренеров в матче с Динамо
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Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штрафы на футбольный клуб "Спартак" и его тренерский штаб. Причиной стали нарушения, допущенные во время матча первого тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского "Динамо".

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

"Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес арбитра Василия Казарцева. Главный тренер красно-белых Деян Станкович и его помощники Винченцо Сассо и Пьерлуиджи Бривио получили по 10 тысяч рублей штрафа за выход за пределы технической зоны во время матча.

Напомним, что после игры "Спартак" — "Динамо" (1:0) арбитр Василий Казарцев подвергся критике за свои решения, включая отмену четырёх голов, забитых москвичами.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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