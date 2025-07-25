Роковое падение на Универсиаде: жизнь итальянского гимнаста повисла на волоске

Итальянский гимнаст в коме после падения на Универсиаде в Германии

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На летней Универсиаде в Германии, проходившей с 16 по 27 июля, произошла трагедия. Во время командного турнира член итальянской сборной по спортивной гимнастике Лоренцо Боничелли неудачно упал с колец во время разминки и получил серьёзную травму шеи.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Врачи, находившиеся на месте, немедленно оценили серьёзность ситуации. Спортсмена вынесли из зала на носилках и доставили в ближайшую больницу, где ему провели сложную операцию. После этого медики ввели Боничелли в медикаментозную кому для стабилизации состояния.

Технический координатор Международной федерации гимнастики Стив Бутчер сообщил, что потребуется десять или более дней, чтобы определить состояние спортсмена. Итальянские гимнасты приняли решение сняться с турнира в знак уважения к своему товарищу, сообщает "Царьград".

Уточнения

Спорти́вная гимна́стика — вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках.

