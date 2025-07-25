Новый взгляд на похудение: отключение белка, который помогает сжигать жир без потери мышечной массы

Учёные из Института Вейцмана достигли важного этапа в разработке метода борьбы с ожирением, который не влияет на мышечную массу. Они обнаружили, что подавление экспрессии белка MTCH2 (Митч) в мышечной ткани делает клетки "невосприимчивыми" к накоплению жира и ускоряет обмен веществ. Отключение Митча также повышает мощность мышц, что улучшает физическую форму.
Митч играет ключевую роль в слиянии митохондрий, что важно для эффективного производства энергии в клетках. Когда этот белок блокируется, клетки начинают искать новые источники энергии — в том числе жиры. Это приводит к ускоренному сжиганию жировых отложений вместо углеводов, что способствует похудению.
Исследования показали, что повышенный уровень Митча характерен для людей с ожирением. Без этого белка клетки-предшественники жировых клеток не могут эффективно синтезировать жир и превращаться в зрелые клетки. Это замедляет процесс накопления жира и способствует его сжиганию.
Отключение Митча может стать ключевым шагом в разработке терапевтических молекул для лечения ожирения. Эти препараты помогут сжигать жир без необходимости жестких диет и интенсивных тренировок.
Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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