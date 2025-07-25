Забудьте про тренажерные залы: 3 упражнения с стулом, которые заставят ваши мышцы работать

Чтобы начать заниматься физической активностью, не обязательно иметь тренажеры и спортивный инвентарь. Можно использовать обычные бытовые предметы, такие как стул, который идеально подходит для выполнения множества упражнений с собственным весом. Важно выбирать устойчивую модель без колесиков для безопасности.
Вот несколько упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях, используя стул, и которые подойдут для разных уровней подготовки.
Это отличное упражнение для тренировки мышц груди, рук и кора. Оно легче, чем отжимания от пола, и идеально подходит для новичков.
Как выполнять:
Упритесь руками в сиденье стула, расположив кисти под плечами.
Шагните назад, чтобы тело образовало прямую линию от макушки до пяток.
На вдохе согните руки, отводя локти назад и опуская грудь к стулу. Следите, чтобы поясница оставалась в нейтральном положении.
На выдохе выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.
Этот вариант отжиманий акцентирует нагрузку на трицепс и передние пучки дельтовидных мышц, делая упражнение более сложным и эффективным для верхней части тела.
Как выполнять:
Сядьте на пол спиной к стулу, согните ноги в коленях, ладони положите на край сиденья.
Выпрямите руки и приподнимитесь, чтобы не касаться пола.
На вдохе медленно согните локти и опуститесь вниз, сохраняя спину ровной.
На выдохе выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.
Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.
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