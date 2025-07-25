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Забудьте про тренажерные залы: 3 упражнения с стулом, которые заставят ваши мышцы работать

Тренеры рекомендуют выполнять отжимания с опорой на стул для тренировки груди и кора
1:41
Спорт

Чтобы начать заниматься физической активностью, не обязательно иметь тренажеры и спортивный инвентарь. Можно использовать обычные бытовые предметы, такие как стул, который идеально подходит для выполнения множества упражнений с собственным весом. Важно выбирать устойчивую модель без колесиков для безопасности.

Тренировка на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка на улице

Вот несколько упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях, используя стул, и которые подойдут для разных уровней подготовки.

Отжимания с опорой на стул

Это отличное упражнение для тренировки мышц груди, рук и кора. Оно легче, чем отжимания от пола, и идеально подходит для новичков.

Как выполнять:

  • Упритесь руками в сиденье стула, расположив кисти под плечами.

  • Шагните назад, чтобы тело образовало прямую линию от макушки до пяток.

  • На вдохе согните руки, отводя локти назад и опуская грудь к стулу. Следите, чтобы поясница оставалась в нейтральном положении.

  • На выдохе выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.

Обратные отжимания

Этот вариант отжиманий акцентирует нагрузку на трицепс и передние пучки дельтовидных мышц, делая упражнение более сложным и эффективным для верхней части тела.

Как выполнять:

  • Сядьте на пол спиной к стулу, согните ноги в коленях, ладони положите на край сиденья.

  • Выпрямите руки и приподнимитесь, чтобы не касаться пола.

  • На вдохе медленно согните локти и опуститесь вниз, сохраняя спину ровной.

  • На выдохе выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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