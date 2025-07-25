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Тренировки, которые сжигают жир, но не время: 3 самых эффективных упражнения для быстрого результата

Тренер назвал упражнения для жиросжигания: берпи и альпинисты с акцентом на пресс и ноги
2:25
Спорт

Для эффективного сжигания жира важно не только активно тренироваться, но и использовать правильный подход: сочетание кардио и силовых упражнений. Это позволяет не просто терять вес, но и формировать подтянутое тело. Секрет успеха — задействование крупных мышечных групп, таких как ноги, спина и пресс. О том, как правильно строить тренировку, рассказала тренер Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Какие упражнения наиболее эффективны для сжигания жира

Чтобы добиться результатов, важно учитывать два принципа: активирование обмена веществ и развитие мышц. Мышечная масса помогает сжигать жир, а комбинированные кардио и силовые упражнения повышают выносливость и ускоряют процесс "сушки" тела.

Берпи — идеальный жиросжигатель

Берпи — это упражнение, которое задействует почти все мышцы тела, включая грудные, плечевые, ягодичные и пресс. Оно сочетает кардио и силовую нагрузку, что делает его одним из самых эффективных для сжигания калорий. За одну минуту интенсивного выполнения можно сжигать до 12-14 калорий.

Правильная техника выполнения: начинайте с приседа, затем переходите в упор лежа, отжимаетесь, возвращаетесь в присед и заканчиваете прыжком вверх. Для новичков можно исключить отжимания или прыжок, сделав упражнение легче.

Альпинист — для сжигания жира на животе

Это упражнение сочетает статическую планку и динамичные движения, что делает его отличным для тренировки мышц пресса и укрепления плечевого пояса. Исходное положение — планка. Затем поочередно подтягивайте колени к груди, при этом корпус должен оставаться ровным. Вариаций упражнения много, так что можно подбирать ту, которая подходит вам больше всего.

Присед с подъемом колена к груди — нагрузка на нижнюю часть тела и пресс

Это упражнение активно работает с ягодицами, ногами, прессом и улучшает координацию. Выполнение приседов с активным подъемом колена в быстром темпе даёт отличную нагрузку на мышцы кора и нижней части тела. Важно следить за ровной спиной при движении.

Уточнения

Бёрпи (англ. Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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