Миф о накачанных мышцах: как новые исследования меняют представление о росте силы и выносливости

Учёные раскрыли пределы роста мышц: большие мышцы не могут быть выносливыми

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Мечта о мышцах, которые одновременно становятся сильными, выносливыми и большими, — это распространённое заблуждение. Недавнее исследование, проведенное учеными Хансом Дегенсом и Полом Хендриксом, проливает свет на то, какие ограничения существуют в развитии мышечных волокон.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бодибилдер качает бицепс

Что показали исследования

Учёные исследовали взаимосвязь между размером мышечного волокна, его окислительной способностью и капиллярной плотностью. Результаты показали, что существуют чёткие пределы: маленькие волокна могут иметь высокую капиллярную плотность, что улучшает выносливость благодаря лучшему кровоснабжению. Однако, по мере увеличения размера волокна, эта плотность снижается из-за физических ограничений. То же самое касается окислительной способности: большие волокна, накачанные силовыми тренировками, не могут поддерживать высокий уровень аэробного метаболизма. Это связано с проблемами диффузии кислорода и питательных веществ внутри волокна.

Почему это так важно

Ученые подтвердили эти данные не только у людей, но и у мышей, несмотря на разницу в размерах волокон. У атлетов с гигантскими волокнами (почти в два раза больше обычных) наблюдается та же закономерность: капиллярная плотность и окислительная способность падают с увеличением размера. Это говорит о том, что пределы адаптации универсальны для разных видов и типов мышц.

Почему это происходит

Основная причина — диффузионные ограничения. Когда волокно становится слишком большим, кислород и метаболиты не могут эффективно доставляться к центру, что замедляет восстановление и снижает эффективность аэробной работы. Капилляры помогают, но их количество ограничено. Кроме того, есть физические ограничения: угол расположения волокон не может превышать 45 градусов, иначе рост не увеличивает силу. Также существуют пределы прочности для костей, сухожилий и клеток, которые не могут "управлять" слишком большими волокнами.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

