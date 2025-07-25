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Три движения с гирей, которые выведут вашу физическую подготовку на новый уровень

Скручивания с гирей: базовое упражнение для всей группы мышц — рекомендации тренеров
2:30
Спорт

Гиря — это идеальный инструмент для тренировки всех мышц тела. С её помощью можно развить силу, выносливость и улучшить координацию. И для эффективных занятий достаточно одного снаряда. Мы собрали для вас три упражнения, которые помогут укрепить все группы мышц.

Мужчина выполняет махи гирей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина выполняет махи гирей

Скручивания с гирей

Это классическое упражнение на пресс, которое задействует мышцы живота и передней поверхности бедра, а также помогает улучшить координацию и укрепить мышечную стабильность. Скручивания с гирей активируют не только верхнюю часть пресса, но и вовлекают мышцы ног, что делает упражнение ещё более эффективным для формирования крепкого корпуса.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, возьмите гирю двумя руками и заведите руки за голову.

  2. Немного согните ноги в коленях, поднимите их над полом.

  3. Напрягите мышцы живота и следите, чтобы поясница не прогибалась.

  4. На выдохе подтяните ноги к туловищу и приподнимите корпус, выведя руки вперёд.

  5. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Мельница

Это упражнение нагрузит мышцы живота и плечевого пояса, а также в меньшей степени проработает спину и ягодицы.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, возьмите гирю правой рукой и рывком поднимите её над плечом.

  2. Поставьте ноги шире плеч, взгляд направьте вперёд.

  3. На вдохе перенесите вес на правую ногу и наклонитесь влево, стараясь коснуться рукой пола. Спина должна оставаться прямой, а тело и ноги — в одной плоскости. Рука с гирей должна быть чётко над плечом.

  4. На выдохе поднимитесь с ровной спиной и вернитесь в исходное положение.

  5. Повторите упражнение на другую сторону.

Гоблет-приседания с гирей

Это упражнение активно работает с ягодицами, квадрицепсами и бицепсами рук, которые удерживают гирю.

Как выполнять:

  1. Возьмите гирю двумя руками, согните их и расположите снаряд на уровне груди.

  2. Поставьте ноги немного шире плеч, разверните носки в стороны.

  3. Сведите лопатки и держите спину ровной.

  4. На вдохе медленно опуститесь, отводя таз назад, следите, чтобы колени двигались по направлению носков, а спина оставалась прямой.

  5. На выдохе выпрямите ноги и вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Ги́ря спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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