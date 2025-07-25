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Как простые упражнения могут победить депрессию — неожиданные факты

Физическая активность эффективна при депрессии, утверждают психологи
4:17
Спорт

Психологические расстройства, такие как депрессия и тревожность, остаются одними из самых сложных и дорогостоящих в лечении. Хотя медикаментозная терапия может быть эффективной, побочные эффекты зачастую делают её нежелательной. Разговорная терапия также требует долгого времени и значительных затрат. Однако многие забывают о другом, не менее эффективном, способе, который становится настоящим спасением — физической активности.

Псикика и спорт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Псикика и спорт

Почему физическая активность важна для психического здоровья

Физическая активность давно признана важным компонентом для поддержания здоровья, но её влияние на психику человека не всегда воспринимается всерьёз. Исследования последних лет подтверждают, что занятия спортом способны значительно изменить структуру мозга, особенно те его участки, которые страдают при депрессии и шизофрении.

Физическая активность не только улучшает настроение, но и способствует повышению концентрации, улучшению социальных навыков и ощущениям удовлетворенности. Даже прогулки на свежем воздухе могут оказать заметное влияние на психологическое состояние. Исследования показывают, что чем больше активности, тем лучше. Однако и маленькие шаги могут привести к заметным результатам.

Превентивное воздействие физической активности на расстройства

Психологи, такие как Андрес Ховланд, клинический психолог из Бергенского университета в Норвегии, утверждают, что физическая активность является эффективной профилактикой психических расстройств. При этом Джозеф Ферт, исследователь из Манчестерского университета, подчеркивает, что, несмотря на значительные данные о пользе физических упражнений, лишь немногим пациентам психиатрической помощи предлагают такие методы лечения.

Физическая активность как альтернатива медикаментам

Особенно наглядно влияние физической активности видно на примере депрессии. В 2016 году Ховланд с коллегами проанализировал 23 клинических исследования, посвящённых физическим упражнениям как методу лечения депрессии. Результаты показали, что тренировки не только эффективны, но и могут быть столь же действенными, как антидепрессанты.

Преимущества физической активности очевидны:

  • Быстрое улучшение настроения. В отличие от медикаментов, эффект от упражнений заметен почти мгновенно, что делает их ценным дополнением к основным методам лечения, таким как психотерапия и медикаменты.
  • Меньше побочных эффектов. Физическая активность имеет намного меньше побочных эффектов по сравнению с медикаментозной терапией, например, увеличением веса или другими неприятными реакциями на препараты.

Спорт как помощь при тревожных расстройствах

Новые исследования подтверждают, что физическая активность может стать эффективным средством в борьбе с тревожными расстройствами, в том числе посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Мейер и его коллеги провели исследование, опросив более 3000 американцев и выяснив, что те, кто сократил физическую активность во время пандемии, чаще жаловались на ухудшение психического состояния и депрессивные симптомы.

Как спорт помогает мозгу: нейротрофический фактор

Физическая активность способствует высвобождению нейротрофического фактора мозга (BDNF), который играет ключевую роль в стимулировании роста новых нейронов в мозге. Это особенно важно для людей, страдающих депрессией или тревожными расстройствами, так как их гиппокамп, отвечающий за память и обучение, часто оказывается повреждённым. Увеличение уровня BDNF с помощью спорта может помочь улучшить состояние мозга и облегчить симптомы депрессии.

Исследования показывают, что депрессивные люди действительно имеют более низкий уровень BDNF, и, несмотря на отсутствие прямых доказательств, вероятно, что увеличение этого вещества через физические упражнения может быть полезным в борьбе с депрессией и тревожностью.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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