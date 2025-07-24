Как казахстанский боксёр справился с неудачей в бою за титул?

Казахстанский боксёр не победил, но это был важный урок

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боксёр Жанибек Алимханул опубликовал на своей странице в социальных сетях коллаж с "Канело" и короткой подписью: "Моя цель".

Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бокс

Ранее Жанибек призывал Адамеса признаться или принять решение по контракту, но его усилия не увенчались успехом, поскольку Карлос предпочёл промолчать. С тех пор Алимханулы нацелился на "Канело".

Ранее Жанибек вызывал на бой давнего соперника Геннадия Головкина, но этот план провалился. Однако на этот раз всё может сложиться иначе.

Жанибек Алимханулы является чемпионом мира по версиям WBO и IBF. Последний бой он провёл 5 апреля 2024 года в Астане, где нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенги в пятом раунде.

Сауль "Канело" Альварес — одно из самых узнаваемых имен в современном боксе. Он завоевал титулы чемпиона мира в четырёх весовых категориях и стабильно входит в число лучших боксёров таких престижных рейтингов, как ESPN и The Ring.

Следующий бой Канело состоится 13 сентября 2025 года на стадионе "Аллигент" в Лас-Вегасе. Его соперником станет Теренс Кроуфорд. После этого боя профессиональные болельщики предсказывают возможный бой между "Канело" и "Казахским стилем".

Уточнения

Жанибек Алимханулы (каз. Жәнібек Әлімханұлы; 1 апреля 1993 года, с. Жыланды, Казахстан) — непобеждённый казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории.



