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Какие спорные решения арбитра стали темой обсуждений на женском Евро?

Итальянские футболистки получили помощь от арбитра в полуфинале Евро
1:49
Спорт

К английской команде отнеслись с большим уважением и оказали конкретную и очевидную поддержку в решающей фазе матча.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

В основное время Мартинчич, при уступающей Англии, пропустила целых семь минут компенсированного времени. Невероятное количество. И, по совпадению, счёт был сравнян в предпоследней атаке.

Англия сравняла счёт на 96-й минуте: судья сначала назначил семь, а затем позволил игре продолжиться после 98-й минуты.

Но хорватский арбитр неустрашимо продолжил в том же духе, назначив крайне сомнительный и весьма изобретательный пенальти во втором тайме дополнительного времени.

Она не только назначила сомнительный пенальти в полуфинале еврокубков за считанные минуты до конца дополнительного времени, но и категорически отказалась проверить правильность своего решения с помощью VAR.

Но кто такая Ивана Мартинчич? Она работает международным арбитром с 2014 года и в мае впервые судила финал женской Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "Барселоной", который англичане выиграли со счётом 1:0, несмотря на убедительное превосходство испанцев.

Годом ранее она была четвёртым арбитром в финале между "Лионом" и "Барселоной" в Бильбао.

На чемпионате Европы Мартинчич уже судила матч сборной Италии против Португалии, завершившийся со счётом 1:1. Ранее она судила решающие матчи молодёжных чемпионатов Европы.

В своей стране её считают королевой судей. Она, безусловно, очень решительна. Вплоть до отказа пересматривать свои решения VAR, которые повлияли на исход полуфинала чемпионата Европы.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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