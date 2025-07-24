Юная гимнастка из Краснодара попала в Книгу рекордов России

Шестилетняя гимнастка попала в Книгу рекордов

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Юная гимнастка Ева из Краснодара стала рекордсменкой России. Ей удалось сделать 20 подъёмов ног за одну минуту в упражнении "паучок".

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная гимнастка

Шестилетняя девочка тренируется в спортивной академии в Краснодаре на отделении спортивной хореографии.

Кстати, она занимается профессионально всего около года, но уже достигла впечатляющих результатов, сообщает KP. RU.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

