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Ваши стопы — основа здоровья: какие простые упражнения предотвратят проблемы с суставами и мышцами

Эксперт объясняет, что тренировать мышцы стоп необходимо для здоровья всего тела
2:18
Спорт

Мы привыкли уделять внимание тренировкам для груди, спины и живота, но часто забываем о самом важном — наших ступнях. Каждый день они несут нас, помогая передвигаться, но, как правило, мы не думаем о том, как они работают и как важно их тренировать. Если вы хотите поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата, не забывайте про ваши ступни, ведь они являются основой для всего тела.

Пилатес на подвесах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пилатес на подвесах

Почему важно тренировать мышцы стоп

Неправильная работа ног может повлиять на спину, суставы и мышцы. Если стопы не работают должным образом, это может привести к проблемам с коленями, тазом и спиной, а также ускорить их износ. Когда мы бегаем, наши ноги испытывают нагрузку, которая в пять раз превышает вес тела из-за динамики движения. Это означает, что мышцы ног должны работать с высокой нагрузкой. Кроме того, для правильной работы стопы важны не только сами стопы, но и икроножные мышцы, а также мышцы голени. Все эти мышцы должны работать в связке для стабильности и подвижности.

Как неправильная работа стоп влияет на ваше тело

Если свод стопы не стабилизирован, как это происходит при плоскостопии, возникает цепная реакция: внутренняя часть стопы сгибается, что вызывает поворот голени внутрь, а также тянет переднюю большеберцовую мышцу. Это может привести к повреждениям, таким как шинсплинт (расколотая голень), с которым часто сталкиваются бегуны. Эти проблемы могут значительно ухудшить ваше самочувствие и замедлить прогресс в тренировках.

Простые упражнения для тренировки стоп

Чтобы укрепить мышцы стоп, достаточно всего нескольких простых упражнений. Например:

  • Подъемы на носки: это упражнение помогает укрепить икроножные мышцы и поддерживать стабильность свода стопы.

  • Ходьба на носках и пятках: эта тренировка улучшает баланс и помогает развить мышцы голени.

  • Тренировка на нестабильных поверхностях: например, ходьба по песку или на балансировочной платформе.

Эти простые действия помогут укрепить мышцы стоп и предотвратить проблемы с суставами и мышцами ног в будущем.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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