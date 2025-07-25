Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Startlap Utazás: круглые окна в самолётах делают ради безопасности, а не дизайна
Садоводы объяснили: что делать, если базилик потерял жизненный тонус
Пищевая сода на кухне и в быту: что стоит избегать для безопасности и эффективности
Mercedes-Benz S-Class способен пройти 800 000 км при правильном обслуживании
Норвегия ждет: где найти самый длинный зиплайн в Северной Европе
Ящерица-василиск может пробежать несколько метров по воде, прежде чем нырнет
Фрикадельки и их идеальная текстура: избегайте этой ошибки при готовке
Загадка из прошлого: ИИ расшифровывает секреты погребений в древнем Египте
Самые стильные женщины мира: их секреты красоты, которые вдохновляют на изменения

Максимум за спорт: верните часть денег, если вы знаете секрет — и забудьте о лишних расходах

В 2025 году россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
2:35
Спорт

С 2025 года россияне могут вернуть часть денег за занятия спортом, воспользовавшись налоговым вычетом. Как получить этот вычет и что для этого нужно сделать? Важно помнить, что вычет предоставляется только за те спортивные услуги, которые оплачены организациям или индивидуальным предпринимателям, официально зарегистрированным в реестре Минспорта России. Такой список доступен на сайте Минспорта и обновляется ежегодно.

Деньги за спорт
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги за спорт

Какую сумму можно вернуть

Максимальная сумма возврата составляет 19 500 рублей. Это 13% от суммы уплаченного подоходного налога (НДФЛ), который удерживается с официальных зарплат граждан. Максимальная сумма, с которой можно вернуть вычет, — 150 000 рублей в год. Таким образом, даже если вы потратили на спорт больше, вам вернут только 13% от этой суммы, что составит максимум 19 500 рублей.

Упрощенная система получения вычета с 2025 года

С 2025 года процесс получения вычета значительно упростился. Теперь вам не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать множество документов. Налоговая служба сама получает необходимые данные. Кроме того, если вы хотите получить вычет через работодателя, это тоже возможно. В таком случае НДФЛ просто не будет удерживаться из вашей зарплаты до тех пор, пока не будет достигнута сумма вычета.

«Если вы хотите получить вычет через работодателя, это тоже возможно. В этом случае НДФЛ просто не будет удерживаться из вашей зарплаты до тех пор, пока не будет достигнута сумма вычета», — пояснили юрист.

Сроки подачи заявления на вычета

Не забудьте: вычет можно получить только за те годы, когда вы действительно оплачиваете спортивные услуги. Также существует срок давности для подачи заявления на вычет — три года с момента оплаты. Например, если вы оплатили абонемент в фитнес-клуб в 2025 году, подать заявление на вычет можно до конца 2028 года.

Хотя декларация 3-НДФЛ больше не требуется, специалисты рекомендуют сохранять все чеки, договоры и квитанции, подтверждающие ваши расходы на спорт. Это поможет избежать возможных вопросов со стороны налоговых органов и подтвердить право на вычет.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
В Китае открыли клинику для тех, кто ненавидит работу
Ирина Нельсон приобрела личный вертолёт для поездок на концерты
Эффективность лаврового листа: отпугивание моли и других насекомых с кухни
Оптимальная скорость снижает расход топлива до 30% на шоссе
Как ухаживать за фруктовыми деревьями для богатого урожая
Продажи жилья в США снизились на 2,7% в июне 2025 года
Жара в США: температура достигла показателей Сахары
Париж празднует: купание в Сене вернулось после 100 лет запрета
Бананы или клубника? Как выбрать фрукты для похудения
Преобразите причёску за 10 минут с этими быстрыми и простыми укладками: секреты быстрого преображения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.