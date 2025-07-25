Максимум за спорт: верните часть денег, если вы знаете секрет — и забудьте о лишних расходах

В 2025 году россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

С 2025 года россияне могут вернуть часть денег за занятия спортом, воспользовавшись налоговым вычетом. Как получить этот вычет и что для этого нужно сделать? Важно помнить, что вычет предоставляется только за те спортивные услуги, которые оплачены организациям или индивидуальным предпринимателям, официально зарегистрированным в реестре Минспорта России. Такой список доступен на сайте Минспорта и обновляется ежегодно.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги за спорт

Какую сумму можно вернуть

Максимальная сумма возврата составляет 19 500 рублей. Это 13% от суммы уплаченного подоходного налога (НДФЛ), который удерживается с официальных зарплат граждан. Максимальная сумма, с которой можно вернуть вычет, — 150 000 рублей в год. Таким образом, даже если вы потратили на спорт больше, вам вернут только 13% от этой суммы, что составит максимум 19 500 рублей.

Упрощенная система получения вычета с 2025 года

С 2025 года процесс получения вычета значительно упростился. Теперь вам не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать множество документов. Налоговая служба сама получает необходимые данные. Кроме того, если вы хотите получить вычет через работодателя, это тоже возможно. В таком случае НДФЛ просто не будет удерживаться из вашей зарплаты до тех пор, пока не будет достигнута сумма вычета.

«Если вы хотите получить вычет через работодателя, это тоже возможно. В этом случае НДФЛ просто не будет удерживаться из вашей зарплаты до тех пор, пока не будет достигнута сумма вычета», — пояснили юрист.

Сроки подачи заявления на вычета

Не забудьте: вычет можно получить только за те годы, когда вы действительно оплачиваете спортивные услуги. Также существует срок давности для подачи заявления на вычет — три года с момента оплаты. Например, если вы оплатили абонемент в фитнес-клуб в 2025 году, подать заявление на вычет можно до конца 2028 года.

Хотя декларация 3-НДФЛ больше не требуется, специалисты рекомендуют сохранять все чеки, договоры и квитанции, подтверждающие ваши расходы на спорт. Это поможет избежать возможных вопросов со стороны налоговых органов и подтвердить право на вычет.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.

