Токсичное стремление к идеальному телу: как препараты и тренировки в бодибилдинге приводят к смерти

Профессиональные бодибилдеры сталкиваются с повышенным риском внезапной смерти, утверждают ученые

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Новые данные, опубликованные в журнале European Heart Journal, показывают, что внезапная сердечная смерть представляет собой аномально высокую долю смертей среди мужчин-бодибилдеров по всему миру. Особо высокий риск наблюдается среди профессиональных спортсменов в этой области.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ бодибилдинг

Внезапная сердечная смерть — это неожиданная смерть, вызванная проблемами с сердцем. Несмотря на то, что она редко встречается у молодых, внешне здоровых людей, она часто ассоциируется с заболеваниями сердца. Это исследование, проведённое под руководством доктора из Падуанского университета, Марко Веккьято указывает на риски для здоровья, связанные с профессиональным бодибилдингом, и необходимость повышения осведомлённости в этом сообществе.

"Наши результаты показывают, что риск смерти среди бодибилдеров действительно высок, особенно у профессионалов. Это свидетельствует о необходимости изменения подходов к тренировкам и профилактике в бодибилдинге", — отметил доктор Веккьято.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 20 286 мужчин-бодибилдеров, которые участвовали в соревнованиях Международной федерации фитнеса и бодибилдинга в период с 2005 по 2020 год. Участников разделили на две группы: профессиональных и любителей. Исследователи собрали информацию о смертях этих спортсменов через различные источники, включая СМИ, социальные сети и специализированные форумы.

В результате было выявлено 121 случай смерти среди мужчин-бодибилдеров, средний возраст которых на момент смерти составил 45 лет. Из этих случаев 38% были вызваны внезапной остановкой сердца. Профессиональные бодибилдеры подвергались в пять раз большему риску смерти по сравнению с любителями.

Что влияет на сердечно-сосудистую систему бодибилдеров

Исследования вскрытий показали, что у многих бодибилдеров были признаки утолщения и увеличения сердца, а также ишемической болезни сердца. В некоторых случаях были обнаружены следы злоупотребления анаболическими стероидами и другими запрещёнными веществами.

"Практики бодибилдинга, такие как экстремальные тренировки, диеты с резкими ограничениями и обезвоживание, а также частое использование препаратов для повышения работоспособности, могут сильно нагружать сердечно-сосудистую систему", — пояснил Веккьято.

Риски для здоровья и необходимость изменений

Исследование показало, что риск для здоровья в значительной степени возрастает у профессиональных бодибилдеров, поскольку они часто подвергаются более интенсивным тренировкам и давлению для достижения экстремальных телесных форм. Авторы исследования подчёркивают, что культура бодибилдинга, ориентированная на физическое совершенство, требует пересмотра, чтобы минимизировать риски для здоровья.

"Бодибилдинг приносит много пользы, таких как развитие силы и самодисциплины, но также связан с рисками, которые не должны быть игнорированы. Важно, чтобы это сообщество осознавало эти угрозы и стремилось к более безопасным практикам", — отметил доктор Веккьято.

Психологические факторы и культура бодибилдинга

Кроме физического напряжения, психологические аспекты также играют свою роль. 15% смертей были классифицированы как "внезапные травматические смерти", включая самоубийства, автокатастрофы и передозировки. Эти проблемы часто усугубляются злоупотреблением психоактивными веществами и могут повышать риск импульсивных или саморазрушительных действий.

Исследователи подчеркивают важность профилактических мер, включая регулярные обследования сердечно-сосудистой системы и психологическую помощь для бодибилдеров. Врачи должны быть настойчивыми в вопросах здоровья спортсменов, а спортивные федерации и политики — в усилении контроля и профилактики рисков в бодибилдинге.

Уточнения

Бодиби́лдинг — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

