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От новичка до профи: как сделать физическую активность своим образом жизни

Формирование привычки к фитнесу: 10 стратегий для успешных тренировок
4:31
Спорт

Начать заниматься спортом — это только первый шаг на пути к улучшению здоровья и физической формы. Однако, чтобы тренировки стали неотъемлемой частью вашего дня, нужно приложить усилия для превращения их в привычку. Фитнес-эксперт Седрик Икс. Брайант делится советами, которые помогут вам сделать физические упражнения регулярными и более эффективными.

Бег на дорожке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег на дорожке

Сколько времени нужно, чтобы тренировки стали привычкой

Популярная теория утверждает, что для формирования новой привычки требуется всего 21 день, но это мнение давно устарело. На самом деле, согласно исследованию, на то, чтобы тренировки стали постоянной частью жизни, может потребоваться гораздо больше времени — около шести месяцев.

Это исследование использовало данные тысяч участников и подтвердило, что изменение поведения, например, регулярное посещение тренажерного зала, требует гораздо большего времени, чем мы привыкли думать. Не стоит ожидать быстрого результата — создание устойчивой привычки требует терпения.

Лайфхаки для формирования привычки заниматься спортом

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам стать более последовательным в занятиях спортом:

  1. Начинайте с малого.
    Заниматься спортом не обязательно с интенсивных тренировок. Оцените свои возможности и начинайте с небольших, достижимых целей. Это может быть тренировка дважды в неделю, а затем постепенно увеличивайте нагрузку.

  2. Двигайтесь не только в спортзале.
    Если посещение тренажёрного зала пока сложно, дополните тренировочный график повседневной активностью, например, прогулками или домашними тренировками. Включайте физическую активность в свою ежедневную рутину.

  3. Занимайтесь тем, что вам нравится.
    Выбор видов спорта, которые вам нравятся, гарантирует, что тренировки будут приносить радость, а не быть дополнительным источником стресса. Если вам не по душе бег на беговой дорожке, попробуйте йогу, плавание или танцы.

  4. Сделайте физическую активность приоритетом.
    Запланируйте тренировки так, как вы планируете важные встречи. Запись занятий в календарь помогает воспринимать их как обязательное событие и напоминает вам о важности заботы о своём теле.

  5. Занимайтесь в группе или с партнёром.
    Если вам трудно найти мотивацию для тренировок, найдите партнёра по тренировкам или запишитесь на групповые занятия. Социальная поддержка может повысить вашу мотивацию и улучшить настроение.

  6. Ставьте реалистичные цели.
    Разделяйте свои долгосрочные цели на маленькие шаги. Например, в начале сосредоточьтесь на посещении тренировок несколько раз в неделю, а затем постепенно увеличивайте интенсивность.

  7. Осознайте свою мотивацию.
    Определите, почему тренировки важны для вас. Это может быть желание стать здоровее, похудеть или улучшить физическую форму. Осознание своей мотивации помогает поддерживать интерес и не сбиваться с пути.

  8. Готовьтесь заранее.
    Подготовьте спортивную одежду и оборудование заранее, чтобы сделать процесс тренировки более лёгким. Это поможет избежать лишних отговорок и сэкономит время.

  9. Используйте положительное подкрепление.
    Не забывайте хвалить себя за достигнутые цели, будь то завершение тренировки или выполнение нового упражнения. Это повысит вашу мотивацию и сделает занятия более приятными.

  10. Будьте терпеливы и сохраняйте позитивный настрой.
    Создание новой привычки требует времени, и иногда на пути могут возникать трудности. Признайте, что не всегда получится придерживаться графика, но главное — не отступать. Позитивный настрой и терпимость к себе — важные составляющие успеха.

Создание привычки заниматься спортом — это долгосрочный процесс, требующий терпения и последовательности. Важно понимать, что не существует мгновенных результатов, но, следуя простым советам и постоянно улучшая свои тренировки, вы сможете сделать физическую активность неотъемлемой частью своей жизни. Главное — не сдаваться и помнить, что каждый шаг на пути к физической активности приближает вас к лучшему качеству жизни.

Уточнения

Новичо́к — человек, только начинающий свою работу с чем-либо или новый в обществе.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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