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Удивительный результат: как изменение питания снижает кислотность и помогает сбросить шесть кг

Веганская диета помогает сбросить 6 кг и улучшить здоровье микробиома
3:32
Спорт

Исследование, проведенное Комитетом врачей за ответственную медицину и опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что веганская диета с низким содержанием жиров может существенно снизить кислотность в организме и помочь сбросить до 6 кг. В отличие от этого, средиземноморская диета не оказывает такого эффекта. Замена мясных продуктов, яиц и молочных продуктов на растительную пищу, такую как зелень и бобовые, способствует уменьшению воспалений и ускоряет процесс потери веса.

Здоровое питание
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Здоровое питание

"Пищевые продукты, повышающие кислотность, такие как мясо и молочные продукты, могут способствовать увеличению кислотной нагрузки в организме, что ведет к воспалению и набору веса. Замена продуктов животного происхождения растительными продуктами помогает снизить вес и улучшить здоровье кишечника", — говорит доктор медицинских наук и ведущий автор исследования Хана Калеова.

Методы исследования и его результаты

В исследовании приняли участие 62 человека с избыточным весом, которые были случайным образом разделены на две группы: одна группа придерживалась средиземноморской диеты, а другая — веганской диеты с низким содержанием жиров. Эксперимент длился 16 недель, включая четырёхнедельный период очищения. Участники продолжали соблюдать диеты в течение 16 недель, а затем оценивались результаты.

В ходе исследования исследователи использовали два показателя для оценки пищевой кислотности: потенциальная почечная кислотная нагрузка (PRAL) и чистая эндогенная кислотная продукция (NEAP). Эти показатели определяют, насколько сильно продукты, которые потребляются, влияют на кислотно-щелочной баланс в организме. Чем выше эти показатели, тем больше кислотная нагрузка на организм.

Влияние веганской диеты на кислотность и вес

Результаты показали, что веганская диета значительно снизила показатели PRAL и NEAP, что указывает на снижение кислотной нагрузки. В то время как при соблюдении средиземноморской диеты эти показатели не изменились. Снижение кислотной нагрузки на организм было связано с потерей веса — участники, соблюдавшие веганскую диету, потеряли в среднем 6 кг, в то время как в группе, следовавшей средиземноморской диете, вес остался неизменным.

Это исследование поддерживает гипотезу о том, что ощелачивающий эффект веганской диеты, который повышает уровень pH в организме, может оказывать влияние на снижение веса. Растительная диета, включающая такие продукты, как зелень, овощи и бобовые, имеет щелочной эффект, который способствует улучшению метаболизма и снижению массы тела.

Какие продукты способствуют снижению кислотности

К продуктам, которые помогают снизить кислотность и повысить pH в организме, относятся:

  • Овощи: листовая зелень, брокколи, свёкла, спаржа, чеснок, морковь, капуста

  • Фрукты: ягоды, яблоки, вишня, абрикосы, мускусная дыня

  • Бобовые: чечевица, нут, горох, фасоль, соя

  • Злаки: киноа, просо

Эти продукты обладают щелочной природой, что способствует улучшению кислотно-щелочного баланса и может помочь в борьбе с избыточным весом.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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