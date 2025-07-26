Новое оружие в борьбе с ожирением: как тест на генетический риск может спасти миллионы жизней

Ученые разработали новый генетический тест, который способен предсказать риск развития ожирения с раннего возраста. Это открытие предоставляет уникальную возможность для раннего вмешательства и более эффективного лечения, которое может существенно улучшить качество жизни в будущем.
Исследование, проведенное Копенгагенским и Бристольским университетами, основывается на данных более чем пяти миллионов человек и помогает лучше понять, как генетика влияет на развитие ожирения. Этот тест позволяет выявить детей и подростков с высоким риском ожирения, что может стать основой для разработки профилактических мер уже в раннем возрасте.
"Что делает наш показатель таким важным, так это постоянство связи между генетическим риском и индексом массы тела с раннего возраста, что открывает новые возможности для вмешательства на ранних этапах", — сказал доцент из Копенгагенского университета, ведущий автор исследования Рулоф Смит.
Новое исследование привело к созданию показателя под названием "полигенный индекс риска" (PGS). Этот показатель основывается на анализе множества генетических вариантов, которые повышают риск ожирения. В отличие от предыдущих методов, PGS оказался в два раза более эффективным в прогнозировании риска ожирения у человека, чем другие способы.
Используя данные геномов более пяти миллионов человек, исследователи смогли создать наиболее разнообразный набор данных для прогнозирования ожирения, чем когда-либо. Это позволяет более точно оценивать риски и разрабатывать индивидуализированные подходы к лечению.
По прогнозам Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году более половины населения планеты будет страдать от избыточного веса или ожирения. Однако традиционные методы лечения, такие как диеты, медикаменты и хирургия, не всегда доступны и не всегда эффективны.
"Наши исследования показывают, что внедрение генетического анализа на раннем этапе может помочь предотвратить ожирение еще до того, как оно начнет развиваться в подростковом и взрослом возрасте", — отметил доцент Бристольского университета Кейтлин Уэйд.
Однако, несмотря на значительное улучшение прогнозирования с помощью PGS, исследователи подчеркнули, что генетика — это не приговор. Несмотря на высокую генетическую предрасположенность, люди с более высоким риском ожирения могут получить положительный эффект от диеты и физических упражнений. Однако важно отметить, что, несмотря на успех в потере веса, эти люди быстрее восстанавливают набранный вес после прекращения диетических и физических усилий.
"Этот тест помогает не только прогнозировать риски, но и понять, как лучше подходить к профилактике и лечению ожирения в зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека", — добавила Кейтлин Уэйд.
Хотя новый тест основан на генетических данных людей с разных уголков мира, он показывает наибольшую точность в прогнозировании ожирения среди людей европейского происхождения. Это свидетельствует о необходимости проведения дополнительных исследований, которые будут учитывать этническое разнообразие и особенности различных групп населения.
Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
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