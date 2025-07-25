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Сильные и здоровые ноги без усилий: три упражнения, которые стоит попробовать уже сегодня

Эффективные упражнения для ног: прыжки со скакалкой, приседания и плие-приседания — советы тренеров
2:32
Спорт

Сильные и здоровые ноги — это не только основа привлекательной фигуры, но и залог отличного самочувствия. Независимо от того, стремитесь ли вы накачать мышцы или просто поддерживать форму, стоит уделить внимание тренировкам для ног. Они играют ключевую роль в большинстве движений, которые мы совершаем каждый день. Мы подготовили 3 эффективных упражнения, которые можно выполнять как в тренажерном зале, так и дома.

Прыжки на скакалке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прыжки на скакалке

Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой — отличное упражнение для тренировки икроножных мышц, квадрицепсов и бицепсов бедра. Кроме того, это еще и кардионагрузка, которая развивает координацию и выносливость.

Как выполнять:

  • Возьмите скакалку в руки, заведите её за спину и слегка согните локти.

  • Держите спину прямо, а плечи и предплечья постарайтесь держать неподвижно.

  • Начинайте вращать скакалку кистями и прыгайте, когда она находится в нижней точке.

  • Приземляйтесь на носки, поддерживайте равномерный темп и подстраивайте дыхание под ритм.

Приседания

Приседания — одно из самых эффективных базовых упражнений, которое помогает развить мышцы ног, включая ягодичные и бедра. Это упражнение можно выполнять как новичкам, так и более опытным атлетам.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельны или развернуты на 30-45 градусов.

  • Медленно опускайте бедра, пока они не окажутся параллельны полу, следя за тем, чтобы спина оставалась ровной.

  • Зафиксируйтесь в нижней точке на пару секунд и вернитесь в исходное положение.

Способы усложнить упражнение:

  • Сделайте несколько пружинистых движений в нижней точке.

  • Приседайте глубже, до того, как бедра станут ниже параллели с полом.

  • Используйте утяжелители, такие как штанга или гантели.

Плие-приседания

Это упражнение помогает проработать внутреннюю поверхность бедер, что не всегда просто. Оно также задействует квадрицепсы и ягодицы.

Как выполнять:

  • Расставьте ноги широко, разверните носки наружу. Спина должна оставаться прямой, а колени двигаться в направлении носков.

  • На вдохе опуститесь вниз до тех пор, пока бедра не станут параллельны полу.

  • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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