Тренировка, которая перевернёт ваше представление о силе и выносливости — 3 упражнения для всего тела

Тренировка с гирей — отличный способ развить все группы мышц, улучшить баланс, силу и выносливость. Для тренировки достаточно всего одного снаряда. Вот 3 эффективных упражнения для всего тела с гирей.
Это упражнение помогает развивать трицепс, передние пучки дельтовидной мышцы, а также укрепляет мышцы спины и живота.
Как выполнять:
Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
Возьмите гирю в правую руку, забросьте её на плечо, левую руку зафиксируйте на бедре.
На выдохе вытолкните гирю вверх, чтобы она оказалась над плечом.
Следите, чтобы спина оставалась ровной, без прогиба в пояснице.
На вдохе медленно опустите гирю обратно на плечо и повторите упражнение на другую руку.
В этом упражнении акцент на трицепс, большую грудную мышцу и передние пучки дельтовидной. Мышцы спины и живота работают минимально.
Как выполнять:
Лягте на пол, гирю возьмите правой рукой, прижмите её к плечу.
Согните ноги в коленях и поставьте их на пол.
На выдохе вытолкните гирю перед собой, чтобы она оказалась над плечом.
На вдохе медленно опустите гирю на плечо и вернитесь в исходное положение. Повторите на другую руку.
Отличное базовое упражнение для спины, которое задействует широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы.
Как выполнять:
Возьмите гирю двумя руками. Поставьте ноги на ширине плеч, отведите таз назад, немного согните колени.
Наклоните корпус вперед, сохраняя ровное положение позвоночника.
На выдохе сведите лопатки, согните руки и подтяните гирю к животу.
На вдохе медленно опустите гирю и вернитесь в исходное положение.
Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.
Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?