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Тренировка, которая перевернёт ваше представление о силе и выносливости — 3 упражнения для всего тела

Жим гири и тяга в наклоне: базовые упражнения для улучшения баланса и силы — тренеры
2:01
Спорт

Тренировка с гирей — отличный способ развить все группы мышц, улучшить баланс, силу и выносливость. Для тренировки достаточно всего одного снаряда. Вот 3 эффективных упражнения для всего тела с гирей.

приседания с гирей девушка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
приседания с гирей девушка

Жим гири стоя одной рукой

Это упражнение помогает развивать трицепс, передние пучки дельтовидной мышцы, а также укрепляет мышцы спины и живота.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза.

  • Возьмите гирю в правую руку, забросьте её на плечо, левую руку зафиксируйте на бедре.

  • На выдохе вытолкните гирю вверх, чтобы она оказалась над плечом.

  • Следите, чтобы спина оставалась ровной, без прогиба в пояснице.

  • На вдохе медленно опустите гирю обратно на плечо и повторите упражнение на другую руку.

Жим гири лежа одной рукой

В этом упражнении акцент на трицепс, большую грудную мышцу и передние пучки дельтовидной. Мышцы спины и живота работают минимально.

Как выполнять:

  • Лягте на пол, гирю возьмите правой рукой, прижмите её к плечу.

  • Согните ноги в коленях и поставьте их на пол.

  • На выдохе вытолкните гирю перед собой, чтобы она оказалась над плечом.

  • На вдохе медленно опустите гирю на плечо и вернитесь в исходное положение. Повторите на другую руку.

Тяга гири в наклоне

Отличное базовое упражнение для спины, которое задействует широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы.

Как выполнять:

  • Возьмите гирю двумя руками. Поставьте ноги на ширине плеч, отведите таз назад, немного согните колени.

  • Наклоните корпус вперед, сохраняя ровное положение позвоночника.

  • На выдохе сведите лопатки, согните руки и подтяните гирю к животу.

  • На вдохе медленно опустите гирю и вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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