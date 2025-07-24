Тренировка, которая перевернёт ваше представление о силе и выносливости — 3 упражнения для всего тела

Жим гири и тяга в наклоне: базовые упражнения для улучшения баланса и силы — тренеры

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Тренировка с гирей — отличный способ развить все группы мышц, улучшить баланс, силу и выносливость. Для тренировки достаточно всего одного снаряда. Вот 3 эффективных упражнения для всего тела с гирей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) приседания с гирей девушка

Жим гири стоя одной рукой

Это упражнение помогает развивать трицепс, передние пучки дельтовидной мышцы, а также укрепляет мышцы спины и живота.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине таза.

Возьмите гирю в правую руку, забросьте её на плечо, левую руку зафиксируйте на бедре.

На выдохе вытолкните гирю вверх, чтобы она оказалась над плечом.

Следите, чтобы спина оставалась ровной, без прогиба в пояснице.

На вдохе медленно опустите гирю обратно на плечо и повторите упражнение на другую руку.

Жим гири лежа одной рукой

В этом упражнении акцент на трицепс, большую грудную мышцу и передние пучки дельтовидной. Мышцы спины и живота работают минимально.

Как выполнять:

Лягте на пол, гирю возьмите правой рукой, прижмите её к плечу.

Согните ноги в коленях и поставьте их на пол.

На выдохе вытолкните гирю перед собой, чтобы она оказалась над плечом.

На вдохе медленно опустите гирю на плечо и вернитесь в исходное положение. Повторите на другую руку.

Тяга гири в наклоне

Отличное базовое упражнение для спины, которое задействует широчайшие, ромбовидные и трапециевидные мышцы.

Как выполнять:

Возьмите гирю двумя руками. Поставьте ноги на ширине плеч, отведите таз назад, немного согните колени.

Наклоните корпус вперед, сохраняя ровное положение позвоночника.

На выдохе сведите лопатки, согните руки и подтяните гирю к животу.

На вдохе медленно опустите гирю и вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

