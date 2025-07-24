Артериальное давление под контролем: как обычные тренировки могут предотвратить гипертонию

Изометрические и аэробные нагрузки снижают артериального давление — врач ЛФК

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Занятия спортом могут существенно помочь пациентам справиться с гипертонией и снизить артериальное давление. Об этом рассказала Мария Тихомирова, врач ЛФК и спортивной медицины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зарядка

Как спорт влияет на артериальное давление

Есть два типа упражнений, которые особенно эффективны для снижения артериального давления:

Изометрические упражнения : такие как "планка" и "стульчик", при которых мышцы остаются напряжёнными, но не растягиваются. Эти упражнения способствуют улучшению циркуляции крови и укрепляют сосудистую систему.

Аэробные нагрузки: ходьба, плавание или лёгкий бег помогают стабилизировать давление и улучшить общую физическую форму.

"Нет никаких сомнений, что физические тренировки в принципе эффективны для снижения артериального давления", — уточнила Тихомирова.

Почему важно регулярно контролировать давление

Повышенное артериальное давление может не проявляться на ранних стадиях, и человек может долго не замечать проблемы. Чтобы избежать осложнений, важно регулярно измерять давление, начиная с 40 лет. Этот простейший шаг помогает вовремя выявить гипертонию и принять меры для её контроля.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer - "воздух" и βίος - "жизнь") — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

