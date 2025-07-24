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Летние тренировки без страха перед перегревом: как подобрать спортивную одежду для максимального комфорта

Полиэстер, нейлон и лайкра: лучшие материалы для летней спортивной одежды — мнение тренеров
1:37
Спорт

Летний сезон — время для активных занятий спортом, и важно выбрать правильную экипировку. Специалисты рекомендуют использовать синтетические ткани для максимального комфорта и безопасности.

девушка стритлифтинг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка стритлифтинг

Одежда для жаркой погоды

В жару особенно важно выбирать одежду с высокой воздухопроницаемостью или даже с охлаждающим эффектом. Это поможет избежать перегрева и обеспечит комфорт во время тренировок.

Спортивная одежда должна быть лёгкой, отводить влагу и быстро сохнуть. Важно, чтобы она не натирала, для чего используются плоские и спаянные швы. Лучше избегать хлопка, который долго сохнет и может натирать кожу при активных движениях.

Подходящие материалы:

  • Полиэстер: лёгкий, прочный и быстро сохнущий материал, отводящий влагу.

  • Нейлон: дышащая ткань с высокой износостойкостью, но при сильных нагрузках может растягиваться без лайкры или спандекса.

  • Лайкра и спандекс: добавляются в ткани для улучшения растяжимости.

  • Полиамид: лёгкая и износостойкая ткань, хорошо отводит влагу.

  • Полипропилен: быстро отводит влагу, но с ограниченной эластичностью.

Для занятий с низкой и средней активностью можно использовать вискозу и бамбук, которые имеют охлаждающий эффект, но менее долговечны.

Заключение

Для комфортных тренировок летом выбирайте синтетические ткани, которые быстро сохнут и отводят влагу, обеспечивая оптимальные условия для занятий спортом.

Уточнения

Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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