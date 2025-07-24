Летние тренировки без страха перед перегревом: как подобрать спортивную одежду для максимального комфорта

Полиэстер, нейлон и лайкра: лучшие материалы для летней спортивной одежды — мнение тренеров

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Летний сезон — время для активных занятий спортом, и важно выбрать правильную экипировку. Специалисты рекомендуют использовать синтетические ткани для максимального комфорта и безопасности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) девушка стритлифтинг

Одежда для жаркой погоды

В жару особенно важно выбирать одежду с высокой воздухопроницаемостью или даже с охлаждающим эффектом. Это поможет избежать перегрева и обеспечит комфорт во время тренировок.

Спортивная одежда должна быть лёгкой, отводить влагу и быстро сохнуть. Важно, чтобы она не натирала, для чего используются плоские и спаянные швы. Лучше избегать хлопка, который долго сохнет и может натирать кожу при активных движениях.

Подходящие материалы:

Полиэстер : лёгкий, прочный и быстро сохнущий материал, отводящий влагу.

Нейлон : дышащая ткань с высокой износостойкостью, но при сильных нагрузках может растягиваться без лайкры или спандекса.

Лайкра и спандекс : добавляются в ткани для улучшения растяжимости.

Полиамид : лёгкая и износостойкая ткань, хорошо отводит влагу.

Полипропилен: быстро отводит влагу, но с ограниченной эластичностью.

Для занятий с низкой и средней активностью можно использовать вискозу и бамбук, которые имеют охлаждающий эффект, но менее долговечны.

Заключение

Для комфортных тренировок летом выбирайте синтетические ткани, которые быстро сохнут и отводят влагу, обеспечивая оптимальные условия для занятий спортом.

Уточнения

Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.

