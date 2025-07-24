Летние тренировки без страха перед перегревом: как подобрать спортивную одежду для максимального комфорта

Летний сезон — время для активных занятий спортом, и важно выбрать правильную экипировку. Специалисты рекомендуют использовать синтетические ткани для максимального комфорта и безопасности.
В жару особенно важно выбирать одежду с высокой воздухопроницаемостью или даже с охлаждающим эффектом. Это поможет избежать перегрева и обеспечит комфорт во время тренировок.
Спортивная одежда должна быть лёгкой, отводить влагу и быстро сохнуть. Важно, чтобы она не натирала, для чего используются плоские и спаянные швы. Лучше избегать хлопка, который долго сохнет и может натирать кожу при активных движениях.
Подходящие материалы:
Полиэстер: лёгкий, прочный и быстро сохнущий материал, отводящий влагу.
Нейлон: дышащая ткань с высокой износостойкостью, но при сильных нагрузках может растягиваться без лайкры или спандекса.
Лайкра и спандекс: добавляются в ткани для улучшения растяжимости.
Полиамид: лёгкая и износостойкая ткань, хорошо отводит влагу.
Полипропилен: быстро отводит влагу, но с ограниченной эластичностью.
Для занятий с низкой и средней активностью можно использовать вискозу и бамбук, которые имеют охлаждающий эффект, но менее долговечны.
Для комфортных тренировок летом выбирайте синтетические ткани, которые быстро сохнут и отводят влагу, обеспечивая оптимальные условия для занятий спортом.
Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.
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