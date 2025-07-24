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Тренироваться без опыта — значит, подвергать себя риску: как избежать хронических болей и травм

Врач предупредил об опасности тренировок без тренера: травмы и хронические боли из-за неправильных нагрузок
1:31
Спорт

Самостоятельные тренировки без профессионального контроля могут быть опасны для здоровья, особенно для суставов и мышц. Такой вывод сделал Владимир Рябов, врач Московского городского центра реабилитации департамента труда и социальной защиты населения.

домашняя тренировка
Фото: freepik is licensed under public domain
домашняя тренировка

Когда тренировки могут быть особенно опасными

Особую опасность представляют тренировки в жаркую погоду. Тренер Артем Опальницкий советует планировать занятия спортом либо до 10:00 утра, либо после 18:00, когда солнечная активность уже снижается, а температура более комфортная для тренировок.

Риски неправильных нагрузок

«В моей практике нередко сталкиваюсь с москвичами с травмами, хроническими болями, нарушениями осанки, которые возникли из-за неправильных нагрузок. Одним из основных рисков неправильных тренировок является получение травм», — отмечает Рябов.

Чтобы избежать таких проблем, важно работать с опытным тренером, который подберёт оптимальные нагрузки, учитывая ваш уровень физической подготовки и особенности здоровья. Такой подход поможет вам избежать ошибок и ускорить процесс прогресса.

Тренируясь без должного контроля, вы рискуете не только не достичь желаемых результатов, но и столкнуться с долгосрочными проблемами со здоровьем. Безопасность на тренировках — это залог не только быстрого прогресса, но и долговечности вашего здоровья.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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