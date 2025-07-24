Тренироваться без опыта — значит, подвергать себя риску: как избежать хронических болей и травм

Самостоятельные тренировки без профессионального контроля могут быть опасны для здоровья, особенно для суставов и мышц. Такой вывод сделал Владимир Рябов, врач Московского городского центра реабилитации департамента труда и социальной защиты населения.
Особую опасность представляют тренировки в жаркую погоду. Тренер Артем Опальницкий советует планировать занятия спортом либо до 10:00 утра, либо после 18:00, когда солнечная активность уже снижается, а температура более комфортная для тренировок.
«В моей практике нередко сталкиваюсь с москвичами с травмами, хроническими болями, нарушениями осанки, которые возникли из-за неправильных нагрузок. Одним из основных рисков неправильных тренировок является получение травм», — отмечает Рябов.
Чтобы избежать таких проблем, важно работать с опытным тренером, который подберёт оптимальные нагрузки, учитывая ваш уровень физической подготовки и особенности здоровья. Такой подход поможет вам избежать ошибок и ускорить процесс прогресса.
Тренируясь без должного контроля, вы рискуете не только не достичь желаемых результатов, но и столкнуться с долгосрочными проблемами со здоровьем. Безопасность на тренировках — это залог не только быстрого прогресса, но и долговечности вашего здоровья.
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