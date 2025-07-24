Российские спортсмены по акробатике не подадут заявки на нейтральный статус — что за этим стоит

Спортивная акробатика России не подаст заявки на нейтральный статус в 2025

2:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

После недавнего решения Международной федерации гимнастики (FIG) допускающие нейтральный статус для российских и белорусских спортсменов на международных стартах по спортивной акробатике, стали доступны новые перспективы. Однако члены сборной России по спортивной акробатике не планируют претендовать на этот статус в текущем сезоне.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Спортивная гимнастика

Что решено на заседании FIG

С 10 по 11 июля в швейцарской Лозанне прошел важный исполком Международной федерации гимнастики. Одним из главных решений стало допущение российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под эгидой FIG, как в личных соревнованиях, так и в командных и групповых дисциплинах. Это решение открывает двери для российских спортсменов, включая акробатов и аэробистов, для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Не раньше 2026 года

Тем не менее, вице-президент Федерации гимнастики России Ирина Никитина дала понять, что на текущий сезон российские спортсмены не будут подавать заявки на нейтральный статус.

"После последнего заседания исполкома прошло немного времени, мы занимаемся подготовкой документов. Я думаю, что задавать вопросы, когда мы будем подавать заявки на нейтральный статус для своих спортсменов, следует не раньше октября. Нам нужно провести отборочные соревнования, чтобы понимать, на кого отправлять документы. Но речь идет только о 2026 годе, на этот сезон — точно нет.", — сообщила Никитина.

Важность решения

Никитина подчеркнула, что все будет зависеть от результатов отборочных соревнований, которые должны пройти в ближайшие месяцы. Это даст четкое понимание, кто из акробатов и аэробистов сможет претендовать на участие в международных стартах в нейтральном статусе, а кто останется за бортом.

Кто за кулисами изменений

Никитина не только является вице-президентом Федерации гимнастики России, но и возглавляет комитет по спортивной акробатике в этой организации. Она также входит в технический комитет FIG по спортивной акробатике, что добавляет значимости её словам в контексте этого решения.

Уточнения

Акроба́тика (от греч. ἀκροβάτης — "канатоходец") — разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку.



Междунаро́дная федера́ция гимна́стики (фр. Federation Internationale de Gymnastique (FIG), англ. International Gymnastics Federation (IGF)) — федерация гимнастических видов спорта.

