Победа Усика и обязательное отстранение: стандартная процедура или наказание

Усик отстранён на 7 дней после досрочной победы над Дюбуа в Лондоне

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После громкой победы Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, украинский боксер получил стандартное медицинское отстранение. Однако это не наказание, а просто мера безопасности, предусмотренная правилами профессионального бокса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Александр Усик

Почему Усик был отстранен

В боксе существует правило, по которому все участники поединков, независимо от результата, должны пройти медицинский осмотр после боя. Это обязательная процедура, связанная с безопасностью здоровья спортсменов.

После того как Усик одержал досрочную победу над Дюбуа в пятом раунде на ринге лондонского стадиона "Уэмбли" 19 июля, ему был назначен минимальный срок отстранения — 7 дней. Такое отстранение является стандартной практикой и не связано с каким-либо наказанием.

Что означает медицинское отстранение

Все бойцы, участвующие в поединке, должны пройти медицинскую проверку после боя, и это касается не только победителей, но и тех, кто проиграл. В случае Усика, несмотря на убедительную победу, он всё равно должен был быть временно отстранён на 7 дней для наблюдения.

Для бойцов, которые получают нокаут, эти сроки могут увеличиваться. После технического нокаута отстранение составляет 30 дней, а после чистого нокаута — целых 60 дней. Такая мера направлена на защиту здоровья боксеров, что особенно важно после интенсивных боев на высшем уровне.

Стандартная мера безопасности

Важно отметить, что медицинское отстранение — это не наказание, а именно стандартная мера безопасности, применяемая к каждому боксёру, прошедшему через интенсивное испытание на ринге. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможные осложнения и избежать дальнейших травм.

Как это отражается на карьере Усика

Хотя такая мера отстранения является стандартной для профессионального бокса, она даёт Усику возможность восстановиться после тяжелого поединка. Впрочем, это никак не повлияет на его карьеру, и он сможет вернуться к тренировкам после минимального перерыва.

Уточнения

Чемпио́н (англ champion из лат. campio) — спортсмен или спортивная команда, ставшие победителем в каком-либо соревновании, обычно спортивном.



Даниель Дюбуа (англ Daniel Dubois; род. 6 сентября 1997, Лондон, Англия, Великобритания) — английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.

