После громкой победы Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, украинский боксер получил стандартное медицинское отстранение. Однако это не наказание, а просто мера безопасности, предусмотренная правилами профессионального бокса.
В боксе существует правило, по которому все участники поединков, независимо от результата, должны пройти медицинский осмотр после боя. Это обязательная процедура, связанная с безопасностью здоровья спортсменов.
После того как Усик одержал досрочную победу над Дюбуа в пятом раунде на ринге лондонского стадиона "Уэмбли" 19 июля, ему был назначен минимальный срок отстранения — 7 дней. Такое отстранение является стандартной практикой и не связано с каким-либо наказанием.
Все бойцы, участвующие в поединке, должны пройти медицинскую проверку после боя, и это касается не только победителей, но и тех, кто проиграл. В случае Усика, несмотря на убедительную победу, он всё равно должен был быть временно отстранён на 7 дней для наблюдения.
Для бойцов, которые получают нокаут, эти сроки могут увеличиваться. После технического нокаута отстранение составляет 30 дней, а после чистого нокаута — целых 60 дней. Такая мера направлена на защиту здоровья боксеров, что особенно важно после интенсивных боев на высшем уровне.
Важно отметить, что медицинское отстранение — это не наказание, а именно стандартная мера безопасности, применяемая к каждому боксёру, прошедшему через интенсивное испытание на ринге. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможные осложнения и избежать дальнейших травм.
Хотя такая мера отстранения является стандартной для профессионального бокса, она даёт Усику возможность восстановиться после тяжелого поединка. Впрочем, это никак не повлияет на его карьеру, и он сможет вернуться к тренировкам после минимального перерыва.
Чемпио́н (англ champion из лат. campio) — спортсмен или спортивная команда, ставшие победителем в каком-либо соревновании, обычно спортивном.
Даниель Дюбуа (англ Daniel Dubois; род. 6 сентября 1997, Лондон, Англия, Великобритания) — английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?