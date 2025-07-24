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Когда термометр зашкаливает: как тренироваться в жаркую погоду и не подставить себя под удар

Плавание, велоспорт и легкий бег: идеальные виды спорта для жары — советы эксперта
2:21
Спорт

Жаркая погода требует особого подхода к тренировкам. В таких условиях велоспорт, плавание, ходьба и легкий бег трусцой — идеальные виды активности, которые помогут поддержать форму, не перегревая организм. 

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Какие виды спорта лучше выбрать

Важно помнить, что тренироваться в такие дни лучше всего утром или вечером, когда температура воздуха ниже.

  • Плавание - отличный способ не только охладиться, но и провести полноценную тренировку. Это один из самых комфортных вариантов в жару.

  • Велоспорт - тоже замечательный выбор, но для безопасности выбирайте маршруты в тени и тренируйтесь в прохладное время суток.

  • Ходьба и легкий бег трусцой в парке будут полезными, если проводить их в нежаркие часы.

  • Йога и упражнения на гибкость идеально подходят для утренних тренировок или занятий в фитнес-клубе, где есть кондиционирование.

  • Также хорошо подойдут функциональные тренировки, силовые упражнения и пилатес.

Важные рекомендации для безопасных тренировок

Специалисты предупреждают, что тренировки в условиях высокой температуры требуют особой осторожности. Вот несколько советов, чтобы тренировки были не только эффективными, но и безопасными:

  • Пить больше воды. Важно поддерживать водный баланс, пить воду до, во время и после тренировки, чтобы избежать обезвоживания и перегрева организма.

  • Выбирайте время для тренировки. Старайтесь планировать занятия на утро или вечер, когда температура более комфортная.

  • Легкая одежда. Используйте дышащую одежду из натуральных тканей или спортивных материалов, чтобы не перегреваться.

  • Снижение интенсивности тренировок. В жаркую погоду не стоит слишком нагружать себя. Увеличьте количество перерывов для восстановления и обязательно прислушивайтесь к своему организму. Если чувствуете усталость или головокружение, прекратите тренировку и найдите прохладное место.

Заключение

Правильный выбор времени и вида тренировки в жару может помочь вам оставаться в форме и избежать перегрева. Следуйте простым рекомендациям, чтобы тренировки приносили только пользу жаркие дни.

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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