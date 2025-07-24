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Погоня за быстрым похудением: когда марафоны становятся опасными для вашего здоровья

Тренер о проблемах фитнес-марафонов: стресс и отсутствие персонализированного подхода
2:10
Спорт

Марафоны стройности стали популярным трендом благодаря социальным сетям. Истории успеха людей, которые быстро теряют лишний вес, вдохновляют многих на участие. Однако такие подходы могут скрывать серьезные риски, о которых стоит задуматься, говорит Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки.

Домашняя тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Домашняя тренировка

Главные проблемы фитнес-марафонов

Нереалистичные ожидания. Марафоны обещают быстрые результаты, но резкое снижение веса может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с кожей и гормональным сбоям.

"Здоровое похудение — это не скорость, а стабильность", — говорит Бахтурина.

Отсутствие персонализированного подхода. Эксперты из социальных сетей часто забывают, что каждый организм уникален. Одинаковые программы могут не подходить всем, а порой даже навредить.

Нехватка профессионального контроля. Многие марафоны проводятся без квалифицированных специалистов. Это может привести к ошибкам в плане питания и тренировок, что увеличивает риск травм и других проблем.

Психологические последствия. Слишком сильное внимание к внешнему виду и быстрым результатам может вызвать стресс и даже расстройства пищевого поведения, предупреждает эксперт.

Когда стоит отказаться от марафона

Есть несколько признаков, что марафон может быть опасным: если программа не учитывает индивидуальные особенности здоровья, обещает мгновенные результаты или если в ней нет поддержки специалистов.

Плюсы фитнес-марафонов

При правильном подходе, марафоны могут быть полезными. Хороший марафон включает рекомендации сертифицированных специалистов, диетологов и тренеров. Такие программы направлены на долгосрочные изменения в образе жизни, а не на быстрое похудение.

Заключение

Марафоны стройности могут быть полезными, но важно подходить к выбору программы ответственно. Проконсультируйтесь с врачом перед началом, чтобы избежать рисков.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок и сбалансированного питания.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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