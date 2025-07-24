Погоня за быстрым похудением: когда марафоны становятся опасными для вашего здоровья

Марафоны стройности стали популярным трендом благодаря социальным сетям. Истории успеха людей, которые быстро теряют лишний вес, вдохновляют многих на участие. Однако такие подходы могут скрывать серьезные риски, о которых стоит задуматься, говорит Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки.
Нереалистичные ожидания. Марафоны обещают быстрые результаты, но резкое снижение веса может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с кожей и гормональным сбоям.
"Здоровое похудение — это не скорость, а стабильность", — говорит Бахтурина.
Отсутствие персонализированного подхода. Эксперты из социальных сетей часто забывают, что каждый организм уникален. Одинаковые программы могут не подходить всем, а порой даже навредить.
Нехватка профессионального контроля. Многие марафоны проводятся без квалифицированных специалистов. Это может привести к ошибкам в плане питания и тренировок, что увеличивает риск травм и других проблем.
Психологические последствия. Слишком сильное внимание к внешнему виду и быстрым результатам может вызвать стресс и даже расстройства пищевого поведения, предупреждает эксперт.
Есть несколько признаков, что марафон может быть опасным: если программа не учитывает индивидуальные особенности здоровья, обещает мгновенные результаты или если в ней нет поддержки специалистов.
При правильном подходе, марафоны могут быть полезными. Хороший марафон включает рекомендации сертифицированных специалистов, диетологов и тренеров. Такие программы направлены на долгосрочные изменения в образе жизни, а не на быстрое похудение.
Марафоны стройности могут быть полезными, но важно подходить к выбору программы ответственно. Проконсультируйтесь с врачом перед началом, чтобы избежать рисков.
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