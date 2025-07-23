Не рискуйте спиной: жим ногами или приседания — что выбрать для идеальных ног без последствий

Жим ногами как безопасная альтернатива приседаниям со штангой — мнение травматолога

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Врач травматолог-ортопед Максим Саутин выделил жим ногами как безопасную и эффективную альтернативу приседаниям со штангой. По его мнению, тренажер с жимом ногами идеально подходит для тех, кто хочет тренировать ноги, не нагружая спину.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ тренировки на ноги

"Одним из самых безопасных тренажеров является тот, где вы ложитесь на опору для спины и располагаетесь на платформе с весом. Устанавливая ступни ног по-разному, вы нагружаете различные группы мышц. Это и есть жим ногами", — объяснил Саутин.

Преимущества приседаний со штангой

Тем не менее, врач не оспаривает эффективность приседаний со штангой. Это одно из самых базовых упражнений, которое помогает развивать силу ног и укреплять все тело. Однако важно соблюдать правильную технику, особенно в начале тренировок, чтобы избежать травм. Саутин рекомендовал новичкам выполнять приседания под присмотром тренера, чтобы добиться лучших результатов и снизить риски.

Выводы

Жим ногами и приседания со штангой — оба эти упражнения имеют свои преимущества. Жим ногами является более безопасным вариантом для тех, кто хочет минимизировать нагрузку на спину, в то время как приседания с штангой остаются важным упражнением для общего укрепления тела. Главное — выбрать то упражнение, которое подходит вам, и не забывать о правильной технике выполнения.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

