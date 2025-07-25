Тренировки — это не только про тело. Как мозг помогает справиться с самым жестким дискомфортом

Мозг помогает преодолевать физический дискомфорт, утверждают ученые

4:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для многих людей спорт — это не только физическая нагрузка, но и серьезное испытание для их психологического состояния. Мы часто избегаем тренировок, думая о том, как устанем, запыхаемся или будем мучиться от боли в мышцах. Однако исследования, проведенные Международным университетом Флориды, показывают, что умственная сила играет ключевую роль в том, как мы воспринимаем физический дискомфорт. Хорошая новость заключается в том, что эту умственную силу можно развивать точно так же, как физическую.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женский бокс

Мозг и физический дискомфорт

Как показали исследования, наш мозг имеет большую способность адаптироваться к физическим нагрузкам. Даже если у человека низкая субъективная толерантность к физическим упражнениям, он может тренировать важные мозговые сети, чтобы лучше справляться с дискомфортом, связанным с физической активностью. Это, в свою очередь, улучшает саморегуляцию, подавляет сомнения и уныние, помогает сосредоточиться на задаче, несмотря на усталость, и способствует регулярному выполнению тренировок.

"Когда мы подвергаем людей легкому физическому стрессу, это дает новую точку отсчета, облегчая им повторение чего-то сложного", — говорит соавтор исследования и доцент по нейробиологии Марсело Биглиасси.

Таким образом, независимо от того, насколько трудными могут показаться тренировки, преодоление этих трудностей может помочь развить как физическую, так и умственную силу, улучшив вашу способность справляться с будущими вызовами.

Стресс как способ развития умственной устойчивости

Интересно, что стресс, особенно физический, оказывается полезным для нашего мозга. Он активирует системы, отвечающие за реакцию на угрозы, такие как реакция "бой/бегство". В ответ на эти нагрузки организм инициирует адаптацию, которая помогает нам стать более устойчивыми к стрессу и дискомфорту в будущем. Это именно тот механизм, который позволяет нам развивать умственную стойкость.

"Стресс сформировал человечество, и это одна из причин, почему мы здесь сегодня", — объясняет Биглиасси.

Таким образом, небольшие дозы физического стресса способны изменить нашу умственную терпимость и подготовить нас к более сложным задачам, как физическим, так и психологическим. Это позволяет нам становиться более устойчивыми и увереннее двигаться вперед.

Как тренировать свою умственную силу

Исследование также показало, что важно постепенно увеличивать уровень сложности тренировок, чтобы развить умственную силу, не перегружая себя. 30 здоровых добровольцев, которые почти не занимались физической активностью, прошли два теста. Сначала они опустили руку в ледяную воду, не двигая ею и не сжимая кулак, максимум на три минуты, а затем быстро крутили педали на велосипеде в течение шести минут. Результаты показали, что максимальная интенсивность стала более терпимой и даже приятной.

"Выход за пределы наших возможностей меняет восприятие стресса, дискомфорта и боли. Это единственный способ развить когнитивные способности, которые помогают нам быть морально устойчивыми", — заключает Биглиасси.

Применение на практике

Важно не пытаться сразу достичь максимума. Начинать следует с малого, например, с короткой прогулки или простых упражнений, постепенно увеличивая интенсивность. Прогрессировать нужно в своем собственном темпе, расширяя свои границы, но не нарушая их. Это позволит вам развивать как физическую силу, так и умственную устойчивость, не перегружая себя.

Тренировки не только укрепляют наше тело, но и развивают умственную силу. Наш мозг способен адаптироваться и становиться более устойчивым к физическим нагрузкам, что в итоге способствует улучшению результатов в спорте и помогает справляться с другими жизненными трудностями. Преодоление небольших трудностей в тренажерном зале — это первый шаг к развитию как физической, так и умственной силы.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

