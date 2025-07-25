Простой способ изменить свой день: начните утро с этих не сложных упражнений

Утренняя зарядка улучшает здоровье, повышая энергию и концентрацию

3:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Утренняя зарядка — это не только способ подготовиться к дню, но и залог хорошего физического и психического состояния. Она имеет массу преимуществ, начиная от улучшения обмена веществ и заканчивая повышением настроения благодаря выработке эндорфинов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний фитнес

Как утренняя зарядка влияет на тело

С физиологической точки зрения утренняя зарядка положительно сказывается на кровообращении, улучшая доставку кислорода в мышцы и органы. Это способствует повышению энергии, что, в свою очередь, улучшает концентрацию и ясность мышления на протяжении всего дня.

Кроме того, утренние тренировки активируют обмен веществ, что ускоряет метаболизм на несколько часов после завершения зарядки. Это помогает поддерживать стабильный вес и улучшать общую функциональность организма. Утренняя физическая активность также способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также помогает регулировать кровяное давление.

Для людей с диабетом первого типа утренняя зарядка важна тем, что она помогает снижать риск гипогликемии.

Влияние на качество сна

Интересно, что утренние тренировки способствуют улучшению качества ночного сна. Такие занятия помогают быстрее заснуть и обеспечить более глубокий и непрерывный сон. Это связано с воздействием утреннего света, который регулирует биоритмы организма, помогая синтезировать мелатонин — гормон, ответственный за нормализацию цикла сна и бодрствования.

Утренняя зарядка: 5 простых упражнений

Если вам сложно начать утро с зарядки, можно начать с простых и эффективных упражнений. Фитнес-блогер Юрий Волденкин предложил комплекс, который не займет много времени и поможет зарядиться энергией на весь день.

Подъемы на носки Встаньте ровно, ноги чуть уже плеч, руки по швам.

Поднимитесь на носки, потянитесь руками вверх.

Вернитесь в исходное положение.

Сделайте 3 подхода по 15 повторений. Боковой выпад с касанием стопы Встаньте прямо, расставьте ноги шире плеч, руки разведите в стороны.

Наклонитесь вперед, согните правую ногу и левой рукой дотроньтесь до нее.

Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Сделайте 3 подхода по 16 повторений. Шаги с наклонами Перенесите вес на правую ногу, левой сделайте шаг вперед.

Наклонитесь к левой ноге, обеими руками касаясь ее стопы.

Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Сделайте 3 подхода по 16 повторений. Круговые движения ногами Встаньте прямо, руки на пояс.

Перенесите вес на правую ногу, левую согните так, чтобы колено образовало угол в 90 градусов.

Сделайте круговые движения ногой в тазобедренном суставе, повторите на другую ногу.

Сделайте 3 подхода по 16 повторений. Наклоны в приседе Встаньте в присед, руки поднимите над головой.

Опустите правую руку к правой пятке, слегка наклоняясь в ту сторону.

Вернитесь в исходное положение и повторите на левую сторону.

Сделайте 3 подхода по 16 повторений.

Важность утренней зарядки для здоровья

Утренняя зарядка помогает не только поддерживать физическую форму, но и положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Она способствует улучшению концентрации, повышению энергии и настройке на продуктивный день. Регулярное выполнение зарядки также формирует здоровые привычки и способствует более активному и здоровому образу жизни.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

