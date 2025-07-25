Простой способ изменить свой день: начните утро с этих не сложных упражнений

Утренняя зарядка — это не только способ подготовиться к дню, но и залог хорошего физического и психического состояния. Она имеет массу преимуществ, начиная от улучшения обмена веществ и заканчивая повышением настроения благодаря выработке эндорфинов.
С физиологической точки зрения утренняя зарядка положительно сказывается на кровообращении, улучшая доставку кислорода в мышцы и органы. Это способствует повышению энергии, что, в свою очередь, улучшает концентрацию и ясность мышления на протяжении всего дня.
Кроме того, утренние тренировки активируют обмен веществ, что ускоряет метаболизм на несколько часов после завершения зарядки. Это помогает поддерживать стабильный вес и улучшать общую функциональность организма. Утренняя физическая активность также способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также помогает регулировать кровяное давление.
Для людей с диабетом первого типа утренняя зарядка важна тем, что она помогает снижать риск гипогликемии.
Интересно, что утренние тренировки способствуют улучшению качества ночного сна. Такие занятия помогают быстрее заснуть и обеспечить более глубокий и непрерывный сон. Это связано с воздействием утреннего света, который регулирует биоритмы организма, помогая синтезировать мелатонин — гормон, ответственный за нормализацию цикла сна и бодрствования.
Если вам сложно начать утро с зарядки, можно начать с простых и эффективных упражнений. Фитнес-блогер Юрий Волденкин предложил комплекс, который не займет много времени и поможет зарядиться энергией на весь день.
Подъемы на носки
Встаньте ровно, ноги чуть уже плеч, руки по швам.
Поднимитесь на носки, потянитесь руками вверх.
Вернитесь в исходное положение.
Сделайте 3 подхода по 15 повторений.
Боковой выпад с касанием стопы
Встаньте прямо, расставьте ноги шире плеч, руки разведите в стороны.
Наклонитесь вперед, согните правую ногу и левой рукой дотроньтесь до нее.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Сделайте 3 подхода по 16 повторений.
Шаги с наклонами
Перенесите вес на правую ногу, левой сделайте шаг вперед.
Наклонитесь к левой ноге, обеими руками касаясь ее стопы.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Сделайте 3 подхода по 16 повторений.
Круговые движения ногами
Встаньте прямо, руки на пояс.
Перенесите вес на правую ногу, левую согните так, чтобы колено образовало угол в 90 градусов.
Сделайте круговые движения ногой в тазобедренном суставе, повторите на другую ногу.
Сделайте 3 подхода по 16 повторений.
Наклоны в приседе
Встаньте в присед, руки поднимите над головой.
Опустите правую руку к правой пятке, слегка наклоняясь в ту сторону.
Вернитесь в исходное положение и повторите на левую сторону.
Сделайте 3 подхода по 16 повторений.
Утренняя зарядка помогает не только поддерживать физическую форму, но и положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Она способствует улучшению концентрации, повышению энергии и настройке на продуктивный день. Регулярное выполнение зарядки также формирует здоровые привычки и способствует более активному и здоровому образу жизни.
У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
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