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Активность в зрелом возрасте: как простая привычка может привести к большим переменам

Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
4:04
Спорт

Новое исследование подтверждает, что даже небольшое увеличение активности у пожилых людей может существенно улучшить их физическое состояние и помочь сохранить независимость. Простое увеличение темпа ходьбы на несколько шагов в минуту оказывает реальное положительное влияние на здоровье.

Пожилая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилая женщина

Влияние на физическую форму

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что пожилые люди, которые немного ускорили свою обычную ходьбу, значительно улучшили свои физические показатели. Ученые обнаружили, что добавление всего 14 шагов в минуту помогло улучшить выносливость и физическое состояние участников.

"Даже обычная ходьба оказывала положительное влияние на участников нашего исследования", — отметил ведущий исследователь, анестезиолог из Медицинского центра Чикагского университета, Дэниел Рубин.

Для эксперимента исследователи набрали группу из 102 пожилых людей, проживающих в 14 независимых пенсионных сообществах в районе Чикаго. Средний возраст участников составил 79 лет, и все они считались ослабленными или находились на грани старческой немощи.

Программа ходьбы и результаты

Исследователи разделили участников на две группы: 56 человек следовали программе обычных пеших прогулок, а 46 человек участвовали в программе высокоинтенсивных прогулок. Участники второй группы должны были ходить "так быстро, как это безопасно", увеличив темп до 100 шагов в минуту. В то время как те, кто придерживался обычного темпа, делали около 77 шагов в минуту.

Результаты показали, что увеличение темпа на 14 шагов в минуту улучшило результаты теста на шестиминутную ходьбу. Таким образом, даже небольшие изменения в физической активности могут оказать заметное влияние на физическую выносливость и общую активность пожилых людей.

Улучшение здоровья и качества жизни

Доктор Рубин подчеркивает важность таких изменений для людей, страдающих от старческой немощи. Он объясняет, что даже незначительное улучшение физической активности может иметь огромное значение, например, для тех, кто испытывает трудности с походами в магазин или длительными прогулками.

"Люди, которые не сталкивались с ослаблением организма, не могут себе представить, насколько это важно — не уставать по дороге в магазин или не нуждаться в том, чтобы присесть во время прогулки", — сказал Рубин.

Кроме того, ходьба может существенно улучшить общее самочувствие, в том числе качество сна и ясность мышления.

Польза физической активности для здоровья

Исследования показывают, что физическая активность приносит множество других преимуществ для здоровья. По словам профессора Школы кинезиологии Мичиганского университета Дэвида Конроя, регулярная физическая активность улучшает здоровье многих систем организма, увеличивает продолжительность жизни и снижает риск развития хронических заболеваний.

"Это улучшает здоровье мозга, когнитивные функции и снижает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Это также укрепляет кости и улучшает психическое здоровье, снижая тревожность и депрессию", — отметил Конрой.

Краткосрочные эффекты от увеличения активности у пожилых людей, как правило, проявляются в улучшении общего самочувствия, бодрости, качества сна и ясности мышления.

Этот исследовательский проект демонстрирует, как даже небольшие изменения в уровне физической активности могут значительно повлиять на качество жизни пожилых людей. Увеличение темпа ходьбы на несколько шагов в минуту — простое и доступное средство для улучшения здоровья и поддержания независимости на старшем возрасте.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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