Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне жалуются на JAC JS4, Chery и Tank: выявлены слабые места
Экспорт сжиженного газа из США: переговоры Трампа с Японией о газопроводе длиной 1287 км
Освежаем посудомойку: убираем запахи с помощью подручных средств
Почему укроп не всходит: основные причины и советы по посеву
Как сделать омлет в микроволновке: необычный способ для быстрого перекуса
Неожиданно! 247 миллионов лет назад у рептилий уже могли быть перья
Жизнь среди рисовых террас: как выбрать идеальное место для отдыха во Вьетнаме
В Хорватии начали активно эвакуировать машины туристов за неправильную парковку
Лимонная вода лучше всего восполняет жидкость в жару — мнение специалистов

Что происходит с сердцем спортсменов, тренирующихся на выносливость? Новые исследования тревожат

Исследование: рубцы в сердце увеличивают риск опасных аритмий у спортсменов
4:10
Спорт

Недавнее исследование выявило неожиданный факт: у здоровых спортсменов, активно занимающихся выносливостными видами спорта, в сердце может образовываться рубцовая ткань. Это явление может существенно увеличить риск возникновения опасных нарушений сердечного ритма, что, в свою очередь, повышает вероятность серьёзных заболеваний.

Велосипедист на соревнованиях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Велосипедист на соревнованиях

Что показали результаты исследования

Исследование было проведено с участием группы мужчин-велосипедистов и триатлонистов, старше 50 лет, которые тренировались по 10 и более часов в неделю на протяжении 15 лет и больше. У половины участников было обнаружено рубцевание в левом желудочке сердца, который отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови по организму. Это подтверждается результатами МРТ, которые были проведены всем спортсменам.

"У некоторых высококвалифицированных спортсменов, особенно с возрастом, можно выявить рубцовую ткань в сердце с помощью МРТ", — сказал старший научный сотрудник и доцент кафедры кардиологии Университета Лидса, Питер Свобода.

Кроме того, исследования показали, что примерно у 20% участников, длительное время занимающихся соревнованиями, наблюдались кратковременные приступы учащённого сердцебиения, что также может быть связано с проблемами в сердечно-сосудистой системе. Это подтверждает важность своевременного контроля за состоянием здоровья таких спортсменов.

Последствия рубцевания сердца

Рубцевание сердечной ткани может увеличивать вероятность развития опасных нарушений ритма, таких как тахикардия, что является одним из основных факторов, приводящих к внезапной сердечной смерти у спортсменов. Участники исследования, у которых были обнаружены рубцы, в 4,7 раза чаще сталкивались с учащённым сердцебиением.

Исследователи также отмечают, что это может быть связано с продолжительными высокоинтенсивными тренировками, которые, с одной стороны, помогают спортсменам достигать выдающихся результатов, а с другой — могут негативно сказаться на здоровье их сердца.

Особенности исследования

В рамках исследования спортсменам была вживлена специальная техника для мониторинга сердечного ритма — электрокардиостимулятор, который в течение двух лет фиксировал каждое сердцебиение. После двух лет наблюдений было установлено, что:

  • У 47% участников были обнаружены рубцы в левом желудочке сердца.

  • У 19% наблюдались кратковременные приступы учащённого сердцебиения.

  • 3% спортсменов столкнулись с опасными нарушениями сердечного ритма.

Проведенные наблюдения подтверждают, что у спортсменов, которые подвергаются интенсивной физической нагрузке на протяжении долгих лет, риск развития сердечных заболеваний значительно возрастает.

Советы для спортсменов

Доктор Свобода подчеркнул, что, несмотря на эти риски, важно продолжать тренировки, но при этом соблюдать осторожность. Он призывает спортсменов, которые чувствуют боль в груди, головокружение или учащённое сердцебиение во время тренировки, немедленно обратиться к врачу.

"Все спортсмены должны уметь делать сердечно-лёгочную реанимацию и использовать автоматический наружный дефибриллятор", — добавил Свобода.

В то же время, исследователи предупреждают, что их исследование носит наблюдательный характер, и не может быть доказана прямая причинно-следственная связь между интенсивной физической нагрузкой и рубцеванием сердечной мышцы.

Перспективы для дальнейших исследований

Хотя текущие данные свидетельствуют о связи между выносливостью спортсменов и рубцеванием сердца, дальнейшие исследования необходимы для подтверждения этих выводов. Ученые намерены выяснить, как и почему возникает рубцевание сердечной ткани, а также можно ли считать его основной причиной сердечных нарушений или же оно является следствием других, более серьёзных заболеваний.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Исследование: рубцы в сердце увеличивают риск опасных аритмий у спортсменов
Лимонная вода лучше всего восполняет жидкость в жару — мнение специалистов
Пот, грязь и тренировки: как восстановить кожу после спортивной нагрузки
Клава Кока призналась, что убавила себе возраст
Эксперты рекомендуют размер дачи от 6 до 10 соток для удобного ухода за растениями
5 изменений, которые помогут создать идеальную прихожую
Китайские бренды Chery и Haval не конкурируют с японцами и немцами на родине
Туристы нашли способ не брать с собой чемодан: как сэкономить на багаже с помощью одной хитрости
Россия снизила смертность и улучшила качество жизни, сообщили на форуме ООН
Как жители Никойи без труда живут 90 лет: откройте секрет их завтрака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.