Что происходит с сердцем спортсменов, тренирующихся на выносливость? Новые исследования тревожат

Исследование: рубцы в сердце увеличивают риск опасных аритмий у спортсменов

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Недавнее исследование выявило неожиданный факт: у здоровых спортсменов, активно занимающихся выносливостными видами спорта, в сердце может образовываться рубцовая ткань. Это явление может существенно увеличить риск возникновения опасных нарушений сердечного ритма, что, в свою очередь, повышает вероятность серьёзных заболеваний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Велосипедист на соревнованиях

Что показали результаты исследования

Исследование было проведено с участием группы мужчин-велосипедистов и триатлонистов, старше 50 лет, которые тренировались по 10 и более часов в неделю на протяжении 15 лет и больше. У половины участников было обнаружено рубцевание в левом желудочке сердца, который отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови по организму. Это подтверждается результатами МРТ, которые были проведены всем спортсменам.

"У некоторых высококвалифицированных спортсменов, особенно с возрастом, можно выявить рубцовую ткань в сердце с помощью МРТ", — сказал старший научный сотрудник и доцент кафедры кардиологии Университета Лидса, Питер Свобода.

Кроме того, исследования показали, что примерно у 20% участников, длительное время занимающихся соревнованиями, наблюдались кратковременные приступы учащённого сердцебиения, что также может быть связано с проблемами в сердечно-сосудистой системе. Это подтверждает важность своевременного контроля за состоянием здоровья таких спортсменов.

Последствия рубцевания сердца

Рубцевание сердечной ткани может увеличивать вероятность развития опасных нарушений ритма, таких как тахикардия, что является одним из основных факторов, приводящих к внезапной сердечной смерти у спортсменов. Участники исследования, у которых были обнаружены рубцы, в 4,7 раза чаще сталкивались с учащённым сердцебиением.

Исследователи также отмечают, что это может быть связано с продолжительными высокоинтенсивными тренировками, которые, с одной стороны, помогают спортсменам достигать выдающихся результатов, а с другой — могут негативно сказаться на здоровье их сердца.

Особенности исследования

В рамках исследования спортсменам была вживлена специальная техника для мониторинга сердечного ритма — электрокардиостимулятор, который в течение двух лет фиксировал каждое сердцебиение. После двух лет наблюдений было установлено, что:

У 47% участников были обнаружены рубцы в левом желудочке сердца.

У 19% наблюдались кратковременные приступы учащённого сердцебиения.

3% спортсменов столкнулись с опасными нарушениями сердечного ритма.

Проведенные наблюдения подтверждают, что у спортсменов, которые подвергаются интенсивной физической нагрузке на протяжении долгих лет, риск развития сердечных заболеваний значительно возрастает.

Советы для спортсменов

Доктор Свобода подчеркнул, что, несмотря на эти риски, важно продолжать тренировки, но при этом соблюдать осторожность. Он призывает спортсменов, которые чувствуют боль в груди, головокружение или учащённое сердцебиение во время тренировки, немедленно обратиться к врачу.

"Все спортсмены должны уметь делать сердечно-лёгочную реанимацию и использовать автоматический наружный дефибриллятор", — добавил Свобода.

В то же время, исследователи предупреждают, что их исследование носит наблюдательный характер, и не может быть доказана прямая причинно-следственная связь между интенсивной физической нагрузкой и рубцеванием сердечной мышцы.

Перспективы для дальнейших исследований

Хотя текущие данные свидетельствуют о связи между выносливостью спортсменов и рубцеванием сердца, дальнейшие исследования необходимы для подтверждения этих выводов. Ученые намерены выяснить, как и почему возникает рубцевание сердечной ткани, а также можно ли считать его основной причиной сердечных нарушений или же оно является следствием других, более серьёзных заболеваний.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

