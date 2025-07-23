Не всё, что кажется полезным, на самом деле помогает: когда тренировки не работают на вас

Тренировки во время простуды могут замедлить восстановление: мнение врачей

2:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда спорт становится важной частью жизни, отказаться от тренировок на время болезни бывает крайне сложно. Однако вопрос, можно ли тренироваться при простуде, требует внимательного подхода. Разберемся, почему тренировки в период болезни могут оказаться не только бесполезными, но и вредными для организма.

Что происходит с телом при ОРВИ

Простуда начинается с таких симптомов, как насморк, кашель, першение в горле. Эти признаки говорят о том, что вирус проник в организм и начал активно развиваться. Вслед за этими симптомами может подняться температура, что указывает на то, что инфекция уже попала в кровь и начинает циркулировать по организму. В ответ на инфекцию организм ускоряет пульс и дыхание, теряет жидкость через кожу и слизистые, а также активирует процесс интоксикации.

Почему тренировка при простуде бесполезна

Тренировать выносливость или мышцы в этот период не имеет смысла. Все силы организма направлены на борьбу с вирусом, и дополнительная физическая нагрузка лишь ослабляет иммунную систему. Тренировки во время болезни истощают ресурсы организма, и процесс выздоровления может затянуться. В некоторых случаях, особенно при ЛОР-заболеваниях, физическая нагрузка может даже способствовать распространению инфекции по телу, что усугубляет симптомы и замедляет выздоровление.

Чем опасен спорт при гриппе

Грипп — это более серьёзное заболевание, которое может вызвать осложнения, если не дать организму время на восстановление. Тренировки в этом случае могут только ухудшить ситуацию, повысив риск осложнений и затягивая процесс выздоровления. Специалисты советуют избегать физических нагрузок в период болезни, чтобы не навредить организму.

Итог

Когда вы болеете, важно дать организму время для восстановления. Физическая нагрузка во время болезни только ослабляет иммунитет и замедляет выздоровление. Лучше отложить тренировки до полного выздоровления и вернуться к спорту, когда ваше тело будет готово к нагрузкам.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

