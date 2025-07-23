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Не всё, что кажется полезным, на самом деле помогает: когда тренировки не работают на вас

Тренировки во время простуды могут замедлить восстановление: мнение врачей
2:15
Спорт

Когда спорт становится важной частью жизни, отказаться от тренировок на время болезни бывает крайне сложно. Однако вопрос, можно ли тренироваться при простуде, требует внимательного подхода. Разберемся, почему тренировки в период болезни могут оказаться не только бесполезными, но и вредными для организма.

Что происходит с телом при ОРВИ

Простуда начинается с таких симптомов, как насморк, кашель, першение в горле. Эти признаки говорят о том, что вирус проник в организм и начал активно развиваться. Вслед за этими симптомами может подняться температура, что указывает на то, что инфекция уже попала в кровь и начинает циркулировать по организму. В ответ на инфекцию организм ускоряет пульс и дыхание, теряет жидкость через кожу и слизистые, а также активирует процесс интоксикации.

Почему тренировка при простуде бесполезна

Тренировать выносливость или мышцы в этот период не имеет смысла. Все силы организма направлены на борьбу с вирусом, и дополнительная физическая нагрузка лишь ослабляет иммунную систему. Тренировки во время болезни истощают ресурсы организма, и процесс выздоровления может затянуться. В некоторых случаях, особенно при ЛОР-заболеваниях, физическая нагрузка может даже способствовать распространению инфекции по телу, что усугубляет симптомы и замедляет выздоровление.

Чем опасен спорт при гриппе

Грипп — это более серьёзное заболевание, которое может вызвать осложнения, если не дать организму время на восстановление. Тренировки в этом случае могут только ухудшить ситуацию, повысив риск осложнений и затягивая процесс выздоровления. Специалисты советуют избегать физических нагрузок в период болезни, чтобы не навредить организму.

Итог

Когда вы болеете, важно дать организму время для восстановления. Физическая нагрузка во время болезни только ослабляет иммунитет и замедляет выздоровление. Лучше отложить тренировки до полного выздоровления и вернуться к спорту, когда ваше тело будет готово к нагрузкам.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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