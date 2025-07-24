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4 шага к плоскому животу: эксперт раскрыл секрет простых, но эффективных упражнений

Убрать живот реально: 4 простые упражнения для плоского живота дома
2:41
Спорт

Обвисший живот может стать причиной неуверенности в себе, но избавиться от него можно и без дорогостоящих тренировок или посещения спортзала. Всего пять простых упражнений, выполняемых регулярно, помогут укрепить мышцы живота и улучшить фигуру.

Упражнение планка на локтях
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Упражнение планка на локтях

Главная причина появления обвисшего живота — ослабление мышечного корсета и накопление висцерального жира, особенно с возрастом, когда метаболизм замедляется. Исследования в журнале "Journal of Sports Science & Medicine" подтверждают, что локальное сжигание жира невозможно без комплексного подхода. Однако укрепление мышц живота визуально подтянет фигуру.

Известный фитнес-тренер Джефф Кавальер рекомендует сочетать статические и динамические упражнения для достижения быстрых результатов. Его методика включает разнообразные упражнения, задействующие все группы мышц брюшной области, сообщает mszizkovakrnov. cz.

  1. Первое и самое важное упражнение — "вакуум живота". Его следует выполнять утром натощак. Это упражнение укрепляет поперечную мышцу живота, которая действует как естественный корсет.
  2. Журнал "Фитнес" советует планку как универсальное упражнение, которое прорабатывает мышцы всего тела. Начните с 30 секунд, постепенно увеличивая время до 2-3 минут по мере тренировки.
  3. Боковые скручивания эффективно развивают косые мышцы живота, формируя талию. Выполняйте их медленно, чтобы чувствовать напряжение в мышцах. Для проработки нижних мышц живота используйте положение лёжа на спине. Новичкам можно согнуть колени для уменьшения нагрузки.
  4. Упражнение "велосипед" объединяет элементы скручиваний и кардио, эффективно сжигая калории и укрепляя мышцы.

По информации Американского совета по физическим упражнениям, при регулярных тренировках видимые результаты появятся уже через 3-4 недели. Не забывайте о правильном питании и достаточном потреблении воды.

Регулярные упражнения не только улучшают внешний вид, но и поддерживают здоровье. Крепкие мышцы живота способствуют правильной осанке и поддерживают позвоночник.

Достижение плоского живота требует усилий, но предложенный комплекс упражнений делает этот процесс простым и доступным. Всего 15-20 минут ежедневных тренировок могут значительно преобразить вашу фигуру без необходимости специального оборудования.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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