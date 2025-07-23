Егор Титов раскрыл главный секрет межсезонья РПЛ: скандалы затмили всё

Бывший полузащитник и капитан московского "Спартака" Егор Титов поделился своими мыслями о главном событии летнего межсезонья.
По его словам, скандалы вокруг перехода "Торпедо" в Pari Первую лигу и возвращение "Оренбурга" в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) существенно повлияли на подготовку команд к новому сезону.
Титов отметил, что эти события омрачили обычный распорядок и вызвали негативные эмоции у футболистов и тренеров. Он подчеркнул, что скандалы затмили другие важные моменты межсезонья, такие как возвращение известных игроков в свои клубы или яркие события на товарищеских матчах.
"Скандалы перекрыли всю нормальную футбольную жизнь, команды готовились к сезону на негативе", — сказал Титов в интервью "Матч ТВ".
Новый сезон РПЛ начался 18 июля и завершится 17 мая 2026 года. Действующим чемпионом России остаётся "Краснодар".
«Оренбу́рг» — российский футбольный клуб из одноимённого города.
«Торпе́до» — российский футбольный клуб из Москвы.
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