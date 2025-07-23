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Егор Титов раскрыл главный секрет межсезонья РПЛ: скандалы затмили всё

Егор Титов: скандалы вокруг клубов РПЛ омрачили подготовку к сезону
1:03
Спорт

Бывший полузащитник и капитан московского "Спартака" Егор Титов поделился своими мыслями о главном событии летнего межсезонья.

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

По его словам, скандалы вокруг перехода "Торпедо" в Pari Первую лигу и возвращение "Оренбурга" в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) существенно повлияли на подготовку команд к новому сезону.

Титов отметил, что эти события омрачили обычный распорядок и вызвали негативные эмоции у футболистов и тренеров. Он подчеркнул, что скандалы затмили другие важные моменты межсезонья, такие как возвращение известных игроков в свои клубы или яркие события на товарищеских матчах.

"Скандалы перекрыли всю нормальную футбольную жизнь, команды готовились к сезону на негативе", — сказал Титов в интервью "Матч ТВ".

Новый сезон РПЛ начался 18 июля и завершится 17 мая 2026 года. Действующим чемпионом России остаётся "Краснодар".

Уточнения

«Оренбу́рг» — российский футбольный клуб из одноимённого города. 

«Торпе́до» — российский футбольный клуб из Москвы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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