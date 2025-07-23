Синнер возвращается к прошлому: скандальный тренер снова в его команде

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1:05
Спорт

Итальянский теннисист Янник Синнер, четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира, вновь пригласил в свою команду фитнес-тренера Умберто Феррару.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

Феррара сотрудничал с Синнером с мая 2022 года по сентябрь прошлого года, но их сотрудничество было прекращено после скандала, связанного с использованием запрещённого препарата клостебола.

По информации, предоставленной командой Синнера через Ubitennis, решение о возвращении Феррары было принято совместно с руководством теннисиста. Оно направлено на подготовку к предстоящим турнирам, включая соревнования в Цинциннати и Открытый чемпионат США.

Феррара, который ранее играл важную роль в развитии Синнера, теперь вновь сосредоточен на его подготовке, что подчёркивает новый акцент на стабильность и результативность на самом высоком уровне.

После расставания с Синнером Феррара продолжил свою карьеру, сотрудничая с другим итальянским теннисистом — Маттео Берреттини.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024, 2025 и Открытый чемпионат США-2024; Уимблдон-2025).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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