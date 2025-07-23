Отношения с соперницами на чемпионате мира в Сингапуре: Чикунова делится впечатлениями

Чикунова об отношении к соперникам на чемпионате мира в Сингапуре

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Евгения Чикунова, рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом, уверена в своем позитивном настрое на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсменка рассказала ТАСС о своих впечатлениях от подготовки и общения с соперниками на международных турнирах.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Плавание

Чикунова не боится негативных реакций на чемпионате мира

Для Евгении чемпионат мира в Сингапуре станет первым в карьере турниром на длинной воде. Последний раз она участвовала в соревнованиях такого уровня на Олимпиаде в Токио в 2021 году. В 2024 году она уже успела выступить на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, который стал для неё первым после трехлетнего перерыва.

"Когда в Будапеште я встречалась с девочками на разминке, то они действительно были рады меня видеть. Говорили, что скучали и классно, что мы вернулись. Я слышала только позитив, негатива в мой адрес не было показано ни разу. С той же Энели Ефимовой все нормально: мы пообщались, перебросились фразами, поэтому я не вижу опасений, что ситуация резко поменяется и к нам начнут негативно относиться. Думаю, в этом плане все должно быть хорошо", — рассказала Чикунова.

Она уверена, что на чемпионате мира в Сингапуре не столкнется с недружелюбным отношением со стороны соперников. Чикунова отметила, что атмосфера на крупных международных соревнованиях всегда остаётся дружелюбной.

Соперники и нейтральный статус

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре стартовал 11 июля, а соревнования пловцов будут проходить с 27 июля по 3 августа. Российские и белорусские спортсмены, как и Евгения Чикунова, участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Спортсменка уверена, что её участие в чемпионате мира не приведет к возникновению напряжённых ситуаций. Важнейшей для неё остаётся сама спортивная борьба, а отношения с коллегами по плавательному цеху остаются хорошими.

Уточнения

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 (Акватика-2025) — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года.



Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

