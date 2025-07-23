Сестры Александри победили в дуэте: как изменился их тренерский состав

Сестры Александри выиграли на чемпионате мира по синхронному плаванию

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Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре на полную мощность набрал обороты. В центре внимания — турниры по синхронному плаванию. Третий день соревнований подарил зрителям напряжённые и захватывающие моменты, а на пьедестале почёта вновь оказались сильнейшие спортсмены.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Сестры Александри

Золотые мгновения Александра Мальцева

Два золота подряд для Александра Мальцева - это не просто победы, а настоящее подтверждение его мастерства. В третьем дне чемпионата он не оставил шансов своим соперникам в мужском соло в произвольной программе. Сумма 229,5613 балла стала недосягаемой для других участников. Учитывая, что за несколько дней до этого Мальцев выиграл золото в технической программе, его доминирование в Сингапуре стало очевидным.

"Я очень нервничал сегодня, — признался он после выступления. — Произвольная программа сложнее, чем техническая, потому что в ней шесть комбинаций. Очень доволен, что смог показать свой лучший результат", — рассказал о своих переживаниях Александр, который выступает как нейтральный атлет B.

Этот успех стал кульминацией долгих месяцев тренировок, в которых Мальцев подготовил четыре программы — для смешанных дуэтов и соло.

Надо отметить, что поддержка спортсмена пришла от Билла Мэя, американца, сыгравшего важную роль в разрешении возможности участия мужчин в синхронном плавании на крупных турнирах.

Го Муэ и Филиппо Пелати на пьедестале

Для китайского атлета Го Муэ эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Он занял второе место, уступив Мальцеву более 9 баллов. В борьбе за бронзу итальянец Филиппо Пелати показал отличные результаты и стал третьим, отстав от победителя на 6 баллов.

Дуэт Гайдай и Дорошко: первые награды на чемпионате мира

Татьяна Гайдай и Майя Дорошко, также выступающие в статусе нейтральных атлетов B, заняли почётное третье место в технической программе дуэтов. Для Татьяны это был дебют на взрослом чемпионате мира, а Майя Дорошко уже имеет опыт побед в составе команды. Они уступили золотые медали австрийским сестрам Анне-Марии и Эйрини Александри, недавно выигравшим чемпионат Европы.

"Это наш первый опыт на чемпионате мира, и мы очень довольны результатом", — поделились они впечатлениями.

Трансляции чемпионата мира: не пропустите лучшие моменты

Следите за турниром по синхронному плаванию на телеканалах Матч ТВ и Матч! Арена, а также на платформе Eurovision Sport. На этих каналах можно будет увидеть не только прямые трансляции, но и повторы лучших выступлений, а также видеосюжеты.

Уточнения

Синхронное плавание также с 2017 года используется название артистическое (или художественное) плавание (англ. artistic swimming) — водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку.



Сингапу́р (малайск. Singapura, кит. упр. 新加坡, пиньинь Xīnjiāpō, палл. Синьцзяпо, там. சிங்கப்பூர் Ciŋkappūr, англ. Singapore), официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

