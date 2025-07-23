Сестры Александри победили в дуэте: как изменился их тренерский состав

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре на полную мощность набрал обороты. В центре внимания — турниры по синхронному плаванию. Третий день соревнований подарил зрителям напряжённые и захватывающие моменты, а на пьедестале почёта вновь оказались сильнейшие спортсмены.
Два золота подряд для Александра Мальцева - это не просто победы, а настоящее подтверждение его мастерства. В третьем дне чемпионата он не оставил шансов своим соперникам в мужском соло в произвольной программе. Сумма 229,5613 балла стала недосягаемой для других участников. Учитывая, что за несколько дней до этого Мальцев выиграл золото в технической программе, его доминирование в Сингапуре стало очевидным.
"Я очень нервничал сегодня, — признался он после выступления. — Произвольная программа сложнее, чем техническая, потому что в ней шесть комбинаций. Очень доволен, что смог показать свой лучший результат", — рассказал о своих переживаниях Александр, который выступает как нейтральный атлет B.
Этот успех стал кульминацией долгих месяцев тренировок, в которых Мальцев подготовил четыре программы — для смешанных дуэтов и соло.
Надо отметить, что поддержка спортсмена пришла от Билла Мэя, американца, сыгравшего важную роль в разрешении возможности участия мужчин в синхронном плавании на крупных турнирах.
Для китайского атлета Го Муэ эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Он занял второе место, уступив Мальцеву более 9 баллов. В борьбе за бронзу итальянец Филиппо Пелати показал отличные результаты и стал третьим, отстав от победителя на 6 баллов.
Татьяна Гайдай и Майя Дорошко, также выступающие в статусе нейтральных атлетов B, заняли почётное третье место в технической программе дуэтов. Для Татьяны это был дебют на взрослом чемпионате мира, а Майя Дорошко уже имеет опыт побед в составе команды. Они уступили золотые медали австрийским сестрам Анне-Марии и Эйрини Александри, недавно выигравшим чемпионат Европы.
"Это наш первый опыт на чемпионате мира, и мы очень довольны результатом", — поделились они впечатлениями.
Следите за турниром по синхронному плаванию на телеканалах Матч ТВ и Матч! Арена, а также на платформе Eurovision Sport. На этих каналах можно будет увидеть не только прямые трансляции, но и повторы лучших выступлений, а также видеосюжеты.
Синхронное плавание также с 2017 года используется название артистическое (или художественное) плавание (англ. artistic swimming) — водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку.
Сингапу́р (малайск. Singapura, кит. упр. 新加坡, пиньинь Xīnjiāpō, палл. Синьцзяпо, там. சிங்கப்பூர் Ciŋkappūr, англ. Singapore), официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.