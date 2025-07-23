Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кембриджский университет: новые запахи стимулируют когнитивную активность собак
Преобразите помидоры с помощью простой подкормки для крупных и сочных плодов
Как сделать бюджетный ремонт в старой квартире: советы по обновлению интерьера
Ральф Шютцхольд: фазовые переходы Вселенной можно изучать на кремнии
Рейтинг долгожителей: Toyota и Honda доминируют по сроку эксплуатации машин
HuffPost: йога вечером помогает улучшить качество сна — данные Университета Джона Хопкинса
Психолог о союзе Кудрявцевой и Макарова: Роль спасателя и эмоциональная незрелость
Как задержки рейсов повлияют на рост цен на страховые полисы на 30%
Уникальные ритуалы и культура: чем привлекает Харабакоа новых туристов

Сестры Александри победили в дуэте: как изменился их тренерский состав

Сестры Александри выиграли на чемпионате мира по синхронному плаванию
3:04
Спорт

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре на полную мощность набрал обороты. В центре внимания — турниры по синхронному плаванию. Третий день соревнований подарил зрителям напряжённые и захватывающие моменты, а на пьедестале почёта вновь оказались сильнейшие спортсмены.

Сестры Александри
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сестры Александри

Золотые мгновения Александра Мальцева

Два золота подряд для Александра Мальцева - это не просто победы, а настоящее подтверждение его мастерства. В третьем дне чемпионата он не оставил шансов своим соперникам в мужском соло в произвольной программе. Сумма 229,5613 балла стала недосягаемой для других участников. Учитывая, что за несколько дней до этого Мальцев выиграл золото в технической программе, его доминирование в Сингапуре стало очевидным.

"Я очень нервничал сегодня, — признался он после выступления. — Произвольная программа сложнее, чем техническая, потому что в ней шесть комбинаций. Очень доволен, что смог показать свой лучший результат", — рассказал о своих переживаниях Александр, который выступает как нейтральный атлет B.

Этот успех стал кульминацией долгих месяцев тренировок, в которых Мальцев подготовил четыре программы — для смешанных дуэтов и соло.

Надо отметить, что поддержка спортсмена пришла от Билла Мэя, американца, сыгравшего важную роль в разрешении возможности участия мужчин в синхронном плавании на крупных турнирах.

Го Муэ и Филиппо Пелати на пьедестале

Для китайского атлета Го Муэ эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Он занял второе место, уступив Мальцеву более 9 баллов. В борьбе за бронзу итальянец Филиппо Пелати показал отличные результаты и стал третьим, отстав от победителя на 6 баллов.

Дуэт Гайдай и Дорошко: первые награды на чемпионате мира

Татьяна Гайдай и Майя Дорошко, также выступающие в статусе нейтральных атлетов B, заняли почётное третье место в технической программе дуэтов. Для Татьяны это был дебют на взрослом чемпионате мира, а Майя Дорошко уже имеет опыт побед в составе команды. Они уступили золотые медали австрийским сестрам Анне-Марии и Эйрини Александри, недавно выигравшим чемпионат Европы.

"Это наш первый опыт на чемпионате мира, и мы очень довольны результатом", — поделились они впечатлениями.

Трансляции чемпионата мира: не пропустите лучшие моменты

Следите за турниром по синхронному плаванию на телеканалах Матч ТВ и Матч! Арена, а также на платформе Eurovision Sport. На этих каналах можно будет увидеть не только прямые трансляции, но и повторы лучших выступлений, а также видеосюжеты.

Уточнения

Синхронное плавание также с 2017 года используется название артистическое (или художественное) плавание (англ. artistic swimming) — водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку.

Сингапу́р (малайск. Singapura, кит. упр. 新加坡, пиньинь Xīnjiāpō, палл. Синьцзяпо, там. சிங்கப்பூர் Ciŋkappūr, англ. Singapore), официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Идеальный макияж на пляже: косметологи рекомендуют водостойкие средства для стойкости
Установите контакт с кошкой через медленное моргание и улучшите взаимопонимание
Как улучшить вкус гречки: добавьте куркуму и получите новый аромат
Археологи обнаружили затонувший португальский корабль с ценными артефактами
Сахар для орхидеи: простой способ улучшить цветение и здоровье растения
Что делать, если управляющая компания не отвечает на претензии жильцов
ДПС используют мигающий синий свет для проезда по выделенке без штрафа
Филатова: судороги в ногах можно снять холодом или иглой — эффективные методы дома
Танцевальный фитнес развивает выносливость и улучшает координацию — рекомендации тренеров
ИИ и квантовые технологии помогут создать вакцину против рака мозга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.