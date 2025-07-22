ФК Зенит бьёт рекорды по бюджету среди футбольных клубов РПЛ

Бюджет этого богатейшего футбольного клуба РФ дошёл до отметки 20 млрд рублей

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Самый богатый футбольный клуб страны "Зенит" к ближайшему спортивному сезону будет иметь бюджет — порядка 20 миллиардов рублей с учетом НДС.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вячеслав Караваев и Джорди Томпсон

Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте, пишет РБК Спорт.

Многое в бюджете зависит от рекламных показателей и релевантных спонсорских поступлений, а также результатов трансферной детальности, поделились в пресс-службе "Зенита".

В 2024 году его расходы клуба составляли 17 миллиардов, прибыль оказалась в прошлом на уровне 25 миллиардов рублей.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

