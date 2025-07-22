Самый богатый футбольный клуб страны "Зенит" к ближайшему спортивному сезону будет иметь бюджет — порядка 20 миллиардов рублей с учетом НДС.
Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте, пишет РБК Спорт.
Многое в бюджете зависит от рекламных показателей и релевантных спонсорских поступлений, а также результатов трансферной детальности, поделились в пресс-службе "Зенита".
В 2024 году его расходы клуба составляли 17 миллиардов, прибыль оказалась в прошлом на уровне 25 миллиардов рублей.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.