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Подготовка к тренировке — как настройка двигателя: важные шаги перед выходом на улицу

Питание, разминка и водный баланс способствуют эффективности уличных тренировок — тренеры
2:28
Спорт

Тренировки на свежем воздухе становятся всё более популярными с наступлением теплого времени года. Но многие новички, решившие добавить уличные тренировки в своё расписание, часто допускают ошибки, которые могут снизить эффективность занятий и даже привести к травмам. Разберемся, как этого избежать и сделать тренировки более комфортными.

Подготовка к тренировке
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подготовка к тренировке

Разминка — важный этап

Многие начинающие спортсмены пренебрегают разминкой и заминкой перед и после тренировки. Однако именно разминка помогает разогреть мышцы, суставы и связки, снижая риск травм. Это также помогает улучшить кровообращение и подготовить организм к нагрузке. Начинать разминку стоит с лёгкой ходьбы или кардио, чтобы постепенно разогреть тело. Гимнастические упражнения и растяжка помогут подготовить суставы, а умеренное кардио даст заряд бодрости.

Постепенное увеличение нагрузки

Желание сразу достичь больших результатов часто приводит к перегрузке. Чтобы улучшить физическую форму, нужно придерживаться регулярности тренировок и постепенно увеличивать их интенсивность. Начинать стоит с умеренной нагрузки, чтобы мышцы ощущали работу, но не перегружались. Применяйте систему оценки сложности упражнений — от 1 до 10 баллов, где 1 — лёгкое упражнение, а 10 — максимальная нагрузка.

Пот и комфорт

Интенсивные тренировки часто сопровождаются потоотделением, что является нормальной реакцией организма. Но избыточное потоотделение может доставить дискомфорт. Использование антиперспирантов помогает избежать неприятного запаха, при этом одежду после тренировки следует стирать, чтобы избежать накопления бактерий.

Водный баланс и питание

Поддержание водного баланса — важная часть тренировки. Недостаток жидкости или питательных веществ замедляет восстановление и снижает работоспособность. Пейте воду до, во время и после тренировки, ориентируясь на свои потребности. Лучше не заниматься на голодный желудок, чтобы избежать головокружения и улучшить восстановление мышц. Оптимально поесть за 1,5-2 часа до тренировки или перекусить за 30 минут до занятия.

Уточнения

Потоотделе́ние — выделение пота потовыми железами млекопитающих.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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