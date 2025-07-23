Сила, скрытая в движении: какая активность замедляет старение мозга и укрепляет память

Как сила ног улучшает память и замедляет возрастные изменения в мозге: мнение экспертов

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Сила ног играет важную роль в поддержании здоровья мозга и может помочь снизить риски возрастных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера. Как это связано с гиппокампом — частью мозга, отвечающей за память? Оказывается, крепкие мышцы ног могут прямо влиять на его объём.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ тренировки на ноги

Исследования, подтверждающие связь

В 2015 году было проведено исследование, в котором участвовали однояйцевые близнецы. Оно показало, что сила ног напрямую связана с улучшением когнитивных способностей при старении. Специалисты использовали МРТ, чтобы отслеживать изменения в мозге, и обнаружили положительные изменения в гиппокампе, что в свою очередь улучшает память и другие функции мозга.

"Оно выявило связь между силой ног и улучшением когнитивных способностей при старении. Ученые использовали МРТ для изучения изменений в мозге и обнаружили улучшения во всем органе," — сказал врач-физиотерапевт Меган Оливос.

Почему это важно

Ноги, особенно мышцы нижней части тела, такие как квадрицепсы, ягодицы и икроножные мышцы, являются важными не только для физической активности. Их сила помогает поддерживать общий тонус тела, а также способствует улучшению когнитивных функций, замедляя возрастные изменения в мозге.

Сила ног также имеет значение для кровообращения, улучшая доставку кислорода и питательных веществ в мозг, что способствует поддержанию его здоровья и функциональности.

Как поддерживать мышцы ног

Для поддержания силы ног можно использовать различные виды упражнений, такие как приседания, выпады и кардио тренировки. Регулярные физические нагрузки на ноги не только улучшат физическую форму, но и помогут поддерживать мозг в хорошей форме на протяжении многих лет.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

