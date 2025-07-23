Как одно упражнение прокачивает всё тело и улучшает выносливость: не все знают этот секрет

Берпи: эффективное упражнение для сжигания калорий — рекомендации по выполнению от тренеров

Берпи — это одно из самых эффективных функциональных упражнений, которое сочетает элементы приседания, планки, отжимания и прыжка. Оно идеально подходит для тренировки всего тела и имеет массу преимуществ, по словам старшего тренера международной сети студий балета и растяжки Акулины Бахтуриной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) девушка делает берпи дома

Как правильно выполнять берпи?

Для выполнения берпи нужно начать с того, чтобы встать прямо, расположив ноги на ширине плеч. Затем присядьте и опустите руки на пол. Оттолкнитесь ногами назад и перейдите в положение планки. Выполните одно отжимание, после чего вернитесь в положение приседа и в конце сделайте прыжок вверх с поднятыми руками.

Для начинающих: облегчённый вариант

Для тех, кто только начинает заниматься, можно сделать упражнение легче. Вместо того чтобы переходить в планку прыжком, можно делать это шагами. Также начинающие могут пропустить отжимание и, вместо этого, задержаться в планке или не делать прыжок в конце.

Преимущества берпи

Берпи — это упражнение, которое задействует практически все группы мышц, включая:

Нижнюю часть тела : ягодицы, квадрицепсы, икроножные мышцы.

Кор : пресс, поясница, косые мышцы живота.

Верхнюю часть тела: грудные мышцы, трицепсы, плечи.

Кроме того, берпи активно влияет на сердечно-сосудистую систему, что помогает повысить выносливость организма. Это упражнение не только улучшает физическую форму, но и повышает частоту сердечных сокращений, способствуя сжиганию калорий.

Дополнительные плюсы

Улучшение координации и баланса.

Развитие силы, выносливости и скорости.

Комплексное воздействие на большую группу мышц .

Отсутствие необходимости в оборудовании — берпи можно выполнять в любом месте, будь то дома, в парке или в зале.

Уточнения

Бёрпи (англ. Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

