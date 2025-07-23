Берпи — это одно из самых эффективных функциональных упражнений, которое сочетает элементы приседания, планки, отжимания и прыжка. Оно идеально подходит для тренировки всего тела и имеет массу преимуществ, по словам старшего тренера международной сети студий балета и растяжки Акулины Бахтуриной.
Для выполнения берпи нужно начать с того, чтобы встать прямо, расположив ноги на ширине плеч. Затем присядьте и опустите руки на пол. Оттолкнитесь ногами назад и перейдите в положение планки. Выполните одно отжимание, после чего вернитесь в положение приседа и в конце сделайте прыжок вверх с поднятыми руками.
Для тех, кто только начинает заниматься, можно сделать упражнение легче. Вместо того чтобы переходить в планку прыжком, можно делать это шагами. Также начинающие могут пропустить отжимание и, вместо этого, задержаться в планке или не делать прыжок в конце.
Берпи — это упражнение, которое задействует практически все группы мышц, включая:
Нижнюю часть тела: ягодицы, квадрицепсы, икроножные мышцы.
Кор: пресс, поясница, косые мышцы живота.
Верхнюю часть тела: грудные мышцы, трицепсы, плечи.
Кроме того, берпи активно влияет на сердечно-сосудистую систему, что помогает повысить выносливость организма. Это упражнение не только улучшает физическую форму, но и повышает частоту сердечных сокращений, способствуя сжиганию калорий.
Улучшение координации и баланса.
Развитие силы, выносливости и скорости.
Комплексное воздействие на большую группу мышц.
Отсутствие необходимости в оборудовании — берпи можно выполнять в любом месте, будь то дома, в парке или в зале.
Бёрпи (англ. Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.