Бока, как невидимая тяжесть: секреты, которые помогут избавиться от них навсегда

Эффективные упражнения для уменьшения боков: джампинг джэк и альпинист — советы тренеров

2:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бока — проблема, с которой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Многие начинают бороться с ними с помощью скручиваний для косых мышц живота, но это не самое эффективное решение. Чтобы убрать бока, важно работать комплексно, сочетая физическую активность, правильное питание и регулярные тренировки.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Простая тренировка

Как питание влияет на избавление от боков

Здоровое питание — основа для снижения жира в организме. Один из лучших шагов к этому — отказаться от добавленного сахара. Сахар, который встречается в напитках и продуктах, связан с рядом проблем, таких как заболевания сердца, диабет и метаболический синдром. Избыточное потребление сахара может привести к увеличению жира в области живота. Продукты с высоким содержанием фруктозы, такие как мед и кукурузный сироп, способствуют отложению жира на животе.

В вашем рационе должны присутствовать полезные жиры, которые содержатся в авокадо, растительных маслах и рыбе. Эти продукты помогают дольше оставаться сытым и контролировать потребление калорий в течение дня.

3 эффективных упражнения для уменьшения жира на животе и боках

Чтобы избавиться от боков, важен расход калорий. Только упражнения, направленные на всю группу мышц, помогут избавиться от жировых отложений. Важнейшую роль играют кардио тренировки с активным режимом.

Джампинг Джэк

Это упражнение работает на все группы мышц и помогает сжигать калории. Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Подпрыгните, разведите ноги и поднимите руки над головой, соединяя их в верхней точке. При следующем прыжке вернитесь в исходное положение. Выполняйте упражнение 30-40 секунд. Прыжки сумо

Усложненный вариант джампинг джэка. Начните с приседа, опустив руки перпендикулярно полу. В прыжке выпрямитесь, поднимите руки над головой и сведите ноги вместе. Повторите 10-15 раз. Альпинист

Это упражнение укрепляет пресс и мышцы кора. Начните в положении планки на прямых руках, плечи над ладонями. Притяните колено правой ноги к груди, затем верните в исходное положение и повторите на другую ногу. Варьируйте темп от медленного до ускоренного.

Силовые тренировки и растяжка

Кроме кардио, полезно включать силовые тренировки и растяжку. Они не сжигают столько калорий, сколько кардио, но помогут укрепить мышцы, сделать тело более подтянутым и гибким

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

