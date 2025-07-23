Не верьте в чудеса таблеток для похудения: простая потеря веса, которая спасёт вас от смертельных болезней

Исследование: потеря 6,5% веса снижает риск инфарктов и инсультов

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Новое исследование показало, что потеря всего 6,5 % массы тела в среднем возрасте может значительно снизить риск развития различных заболеваний и преждевременной смерти. Это открытие стало важным вкладом в понимание того, как даже небольшие изменения в весе могут повлиять на общее здоровье человека.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Удивительные результаты исследования

По данным исследования, люди, которые смогли сбросить около 6,5 % своего веса без применения препаратов или хирургического вмешательства, значительно снизили риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также других хронических заболеваний. Например, для человека весом около 180 фунтов (примерно 82 кг) такая потеря означает снижение массы на 12 фунтов (около 5,5 кг). Удивительно, но результаты показали, что даже такие относительно небольшие изменения могут оказать заметное влияние на продолжительность жизни.

"Несмотря на то что потеря веса в среднем возрасте без медицинских вмешательств — это задача не из лёгких, наши результаты показывают, что это вполне достижимо и может быть связано с серьёзным снижением риска для здоровья в долгосрочной перспективе", — отметил профессор гериатрической медицины Хельсинкского университета Тимо Страндберг.

Как проводилось исследование

В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, принимали участие почти 23 тысячи взрослых, данные которых анализировались на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1960-х годов. Участников разделили на группы по индексу массы тела (ИМТ), а также по тому, теряли ли они, набирали или сохраняли вес на протяжении наблюдения. В ходе исследования были собраны данные о госпитализациях и смертности участников, что позволило исследователям проследить за их здоровьем в течение многих лет.

Исследование показало, что люди, потерявшие вес, имели гораздо меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов, рака и заболеваний дыхательных путей, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

Роль изменений в образе жизни

Что примечательно, потеря веса происходила в период до того, как стали популярны препараты для похудения или операции. Это значит, что улучшение здоровья было скорее результатом изменений в питании и уровня физической активности, а не использования медикаментов или хирургических методов.

"Это исследование важно, так как оно предоставляет убедительные доказательства связи между потерей веса и риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижением смертности, что ранее было малоизучено", — подчеркнул клинический исследователь из Ратгерского университета Ааюш Визария.

Важность индекса массы тела

Одним из ограничений исследования является использование индекса массы тела (ИМТ) для отслеживания изменений в весе участников. Этот показатель не учитывает распределение жира по телу или соотношение мышечной и жировой массы, что может оказывать влияние на здоровье. Исследования показывают, что висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, может иметь гораздо больший риск для здоровья, чем общий вес.

"Множество факторов могут влиять на изменение состава тела, даже если вес меняется не так сильно", — отметил Визария.

Изменения в образе жизни: что важно учитывать

Хотя исследование не может окончательно доказать, что потеря веса напрямую улучшает здоровье, изменения в образе жизни, такие как более здоровое питание и увеличение физической активности, вероятно, сыграли большую роль в улучшении состояния участников.

Эксперты рекомендуют проводить минимум 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю, например, ходьбы или езды на велосипеде, а также дважды в неделю заниматься упражнениями для укрепления мышц. Средиземноморская диета, которая включает много фруктов, овощей, орехов и оливкового масла, также показала свою эффективность.

"Когда речь идёт о хорошем самочувствии, всегда важен образ жизни. Вам следует стараться придерживаться правильного питания и активного образа жизни, даже если вы используете препараты для снижения веса", — добавил Визария.

Влияние общества и доступности ресурсов

Доктор Страндберг также отметил важность того, чтобы общество создавало условия для здорового образа жизни. Это включает в себя доступность здоровой пищи и мест для регулярной физической активности, что имеет решающее значение для поддержания здоровья.

Исследования показывают, что доступность таких ресурсов и инфраструктуры может значительно повлиять на то, насколько люди готовы следовать здоровому образу жизни. Создание таких условий на уровне общества становится ключом к успешной профилактике заболеваний, связанных с лишним весом.

Таким образом, потеря небольшого процента веса в среднем возрасте без использования препаратов или хирургических вмешательств может значительно улучшить здоровье и снизить риски развития ряда заболеваний, связанных с избыточным весом. Придерживание активного образа жизни и правильного питания остаётся важнейшим фактором для долгосрочного поддержания здоровья.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

