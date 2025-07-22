Как правильно дышать в пилатесе? Узнайте, что вам мешает достичь успеха
Дыхание в пилатесе: что нужно знать для максимальной пользы
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Пилатес — популярный фитнес-тренд, основанный на упражнениях для укрепления тела и улучшения осанки. Однако многие не уделяют должного внимания дыханию, хотя оно играет ключевую роль в этой практике.
Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка занимается пилатесом
Почему дыхание важно?
Дыхание — основа пилатеса. Оно помогает стабилизировать тело, правильно выполнять упражнения и достигать лучших результатов.
Почему дыхание важно:
- Стабилизация тела: дыхание помогает поддерживать правильную осанку и стабилизировать корпус.
- Укрепление мышц: правильное дыхание задействует глубокие мышцы живота, спины и других частей тела.
- Улучшение самочувствия: глубокое дыхание помогает расслабиться и снять стресс.
Правильное дыхание в пилатесе
В пилатесе используется боковое грудное дыхание, или дыхание на уровне рёбер. Оно отличается от обычного дыхания, при котором воздух заполняет нижнюю часть лёгких, пишет voici.fr.
Как правильно дышать:
- Вдох: полностью раскройте грудную клетку, наполняя лёгкие воздухом через нос.
- Выдох: медленно и плавно выдыхайте через рот, сжимая рёбра вместе.
Важно:
- Не двигайте живот.
- Не поднимайте плечи.
- Представьте, что ваша грудная клетка похожа на аккордеон.
- Координация дыхания с упражнениями
- Чтобы достичь максимальной пользы от пилатеса, нужно научиться координировать дыхание с движениями.
Пример:
- Сядьте или лягте.
- Положите руки на рёбра под грудью.
- Вдохните через нос, разведя рёбра в стороны.
- Выдохните через рот, сжав рёбра вместе.
- Повторите несколько раз, чтобы почувствовать, как дыхание влияет на ваше тело.
Правильное дыхание в пилатесе помогает улучшить физическую форму, укрепить мышцы и улучшить самочувствие. Попробуйте освоить эту технику и наслаждайтесь результатами!
Уточнения
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру