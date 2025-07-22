Как правильно дышать в пилатесе? Узнайте, что вам мешает достичь успеха

Дыхание в пилатесе: что нужно знать для максимальной пользы

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Пилатес — популярный фитнес-тренд, основанный на упражнениях для укрепления тела и улучшения осанки. Однако многие не уделяют должного внимания дыханию, хотя оно играет ключевую роль в этой практике.

Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка занимается пилатесом

Почему дыхание важно?

Дыхание — основа пилатеса. Оно помогает стабилизировать тело, правильно выполнять упражнения и достигать лучших результатов.

Почему дыхание важно:

Стабилизация тела : дыхание помогает поддерживать правильную осанку и стабилизировать корпус.

: дыхание помогает поддерживать правильную осанку и стабилизировать корпус. Укрепление мышц: правильное дыхание задействует глубокие мышцы живота, спины и других частей тела.

правильное дыхание задействует глубокие мышцы живота, спины и других частей тела. Улучшение самочувствия: глубокое дыхание помогает расслабиться и снять стресс.

Правильное дыхание в пилатесе

В пилатесе используется боковое грудное дыхание, или дыхание на уровне рёбер. Оно отличается от обычного дыхания, при котором воздух заполняет нижнюю часть лёгких, пишет voici.fr.

Как правильно дышать:

Вдох : полностью раскройте грудную клетку, наполняя лёгкие воздухом через нос.

: полностью раскройте грудную клетку, наполняя лёгкие воздухом через нос. Выдох: медленно и плавно выдыхайте через рот, сжимая рёбра вместе.

Важно:

Не двигайте живот.

Не поднимайте плечи.

Представьте, что ваша грудная клетка похожа на аккордеон.

Координация дыхания с упражнениями

Чтобы достичь максимальной пользы от пилатеса, нужно научиться координировать дыхание с движениями.

Пример:

Сядьте или лягте. Положите руки на рёбра под грудью. Вдохните через нос, разведя рёбра в стороны. Выдохните через рот, сжав рёбра вместе. Повторите несколько раз, чтобы почувствовать, как дыхание влияет на ваше тело.

Правильное дыхание в пилатесе помогает улучшить физическую форму, укрепить мышцы и улучшить самочувствие. Попробуйте освоить эту технику и наслаждайтесь результатами!

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



