Омский богатырь Полад Мусаев — уникальный рекорд в Люберцах: как он это сделает?

Полад Мусаев и его рекорд в Люберцах: он намерен покорить мощь металла в одном выступлении

Омский богатырь Полад Мусаев готовится к установлению мирового рекорда в области сценического экстрима. Это событие запланировано на празднование Дня города в Люберцах 30 августа в рамках всероссийского турнира "Богатырские игры. Люберцы-2025".

Фото: Openverse by kl.fitness, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гири

Рекорд будет уникальным, так как включает элементы сценического экстрима, не встречавшиеся ранее в силовых номерах. Основная сложность заключается в объединении деформации и разрушения металлических предметов в рамках одного выступления.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", для установления рекорда Полад Мусаев должен за семь минут выполнить три сложных номера со стальными предметами. В первом номере он намотает на руку не менее двух стальных арматур диаметром 10 мм и длиной 1400 мм. Во втором — сломает не менее четырех стальных шурупов диаметром 12 мм и длиной 400 мм. Завершит выступление он третьим номером, согнув стальную арматуру диаметром 18 мм и длиной 1400 мм об голову.

Уточнения

Лю́берцы — город в Московской области России.

