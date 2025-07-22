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Забудьте об отговорках: бывший тренер "Зенита" поделился лайфхаками, как полюбить спорт

Бывший тренер "Зенита" рассказал, как приучить себя заниматься спортом
Спорт

Футбольный специалист, бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт в беседе с Pravda.Ru рассказал, как приучить себя заниматься спортом.

Растяжка
Фото: wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Растяжка

Если есть желание сделать физкультуру частью своей жизни, полдела готово, отметил эксперт. По его словам, первые шаги в спорте лучше начинать в спортивных секциях и клубах.

"Не где ставится задача каких-то результатов, я имею ввиду нацеленность на профессионализм, а, именно на физкультурное развитие, где просто с тобой занимаются. У нас таких детских очень много секций, футбольных, например, где мы берем всех людей, независимо от того, есть у них способности или нет. И они приучаются к спорту потихоньку. Это для здоровья", — поясняет Борис Рапопорт.

Сейчас разработано много программ в помощь желающим заняться спортом. 

"Есть целый комплекс различных занятий, упражнений и так далее. В первую очередь, конечно, это бассейн, тренажерный зал. Это есть везде буквально. Даже на телевидении есть программы здоровья, где тоже об этом говорят", — утверждает специалист.

Никакая мотивация извне не заставит человека привлечь в свою жизнь спорт, заключил собеседник Pravda.Ru. 

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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